Kolumne Christian Seiler – Wie man richtig grilliert Nein, liebe Männer: Wichtig ist, was darauf liegt, nicht was darunter ist. Christian Seiler (Das Magazin)

Metallrost reicht: Überlassen Sie den «Hybrid-Grill» von Kalamazoo (ca. 30’000 Franken) Ihrem Nachbarn. Foto: Reinhard Hunger

Meine Erfahrungen mit dem Grillieren sind, sagen wir es positiv, gemischt.

Ziemlich oft ist mein Appetit von einem lähmenden Ennui abgelöst worden, wenn mir der Inhaber einer neuen Grillstation bei der Einladung zu deren Eröffnung sämtliche Funktionen seiner Feuerstelle zum Kleinwagenpreis demonstrieren musste. Kann schon sein, dass man auf diesem Gerät problemlos Integralrechnungen lösen und Pizza oder Brot backen kann, und ich wäre dieser Pizza auch gar nicht abgeneigt, wenn es bloss eine geben würde und keinen Volkshochschulvortrag.

Andererseits muss ich zugeben, dass mich der Duft von Grillgut, der aus einem nahen Garten in meine Richtung zieht, nie kalt lässt. Könnte gut sein, dass die Reaktion auf den Geruch von gegrilltem Fleisch schon auf unserer Genschleife vermerkt ist und dass sie sich in unwillkürlicher Speichelproduktion äussert. Tatsächlich bekam ich zuletzt so grosse Lust auf etwas Gegrilltes, dass ich beschloss, selbst Hand anzulegen.