Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Wie man mit (vermeintlichen) Arschlöchern umgeht Haben Sie schon mal von API gehört? Probieren Sie es aus. Es wird Ihren Blick auf mühsame Zeitgenossen grundlegend verändern. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Wir möchten Sie zu einem kleinen Experiment einladen: Gehen Sie die nächsten 24 Stunden mal davon aus, dass alle um Sie herum Ihnen wohlgesinnt sind.

Die Frau, die sich im Zug vordrängelte? Ihr Verwandter, der sich nicht impfen lassen will? Der Typ, der in seiner E-Mail an Sie einen angriffigen Ton anschlägt? Der Kollege, der Sie im Meeting hat auflaufen lassen? Gehen Sie die nächsten 24 Stunden einfach mal davon aus, dass die alle Ihnen nichts Böses wollen. Anders gesagt: Geben Sie allen Personen, den Sie heute begegnen, einen Vertrauensvorschuss.