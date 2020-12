Emmentaler aus Leimiswil – Wie Madiswil zu einem Weltmeister kam Die Gemeinde ehrt Hanspeter Müller, weil er an den World Cheese Awards im norditalienischen Bergamo Weltmeister geworden ist. Jürg Rettenmund

Das Team des Weltmeisters (v. l.): Thomas Wüthrich (Lehrling), Hanspeter Müller und Andreas Hosner. Fotos: Nicole Philipp

Hanspeter Müller ist ein Weltmeister, dem nicht entgeht, was um ihn herum geschieht: Aus der Milch seiner 14 Lieferanten stellt er den Dörflikäse und den Lindenpass her sowie einen Kümi, ein Mutschli oder gerade neu einen Nusskäse – dies, weil einer seiner Milchbauern in Lindenholz Nussbäume anpflanzte und dieses Jahr erstmals ernten konnte.

Und überhaupt: Wer einen weltmeisterlichen Emmentaler AOP herstellen will, darf die Milch bloss aus einem Umkreis von zehn Kilometern um seinen Betrieb zuführen lassen. Diese Beschränkung schlägt sich in der Qualität des Produkts durchaus nieder.