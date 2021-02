Die Loubegaffer – Wie Lo & Leduc leiden und was YB mit Berner Designern zu tun hat Streaming-Konzerte sind Lo & Leduc unheimlich. Und YB arbeitet mit Berner Designern zusammen. Das berichten die Loubegaffer diese Woche. Die Loubegaffer

Lo & Leduc sehnen sich nach Auftritten vor Publikum. Foto: PD

Viele Musikerinnen und Musiker haben den Blues. Nicht verwunderlich: Seit bald einem Jahr können sie kaum mehr vor Publikum auftreten. Das geht auch dem Berner Erfolgsduo Lo & Leduc nicht besser. Um die Situation ihrer weniger erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen zu verbessern, unterstützen sie das Ghost Festival, das am kommenden Wochenende stattfindet. Respektive nicht stattfindet. Wer jetzt nämlich erwartet, dass am Samstag und Sonntag Streaming-Konzerte im Internet zu verfolgen sein werden, liegt falsch. Die Veranstaltung ist eher eine zweitägige Sammelaktion für Musikschaffende sowie Technikpersonal.

Für Lo sind Streaming-Konzerte überhaupt kein Ersatz für einen Auftritt vor Publikum: «Streaming-Konzerte sind mir unheimlich», sagte er gegenüber dem «Migros-Magazin». Mit dem Wegfall der Konzerte fehlt ihm so etwas wie das Lebenselixier: «Wir schreiben Lieder, weil wir auftreten wollen, und wir treten auf, weil wir Lieder schreiben», betont Lo. Er ist sich aber auch bewusst, dass es andere, die nicht so viel Erfolg haben, bedeutend härter trifft: «Auch in der Musikbranche gilt: Wer schon vorher benachteiligt war, gerät in der Pandemie noch stärker unter die Räder.»

Auch der Berner Popsänger Luca Hänni unterstützt das Geisterfestival. Seine Gedanken zur Lage der Musikschaffenden sind etwas weniger tiefschürfend als diejenigen von Lo & Leduc. Er bereitet sich in erster Linie auf den Neustart vor und arbeitet in Köln an neuer Musik, wie er dem «Migros-Magazin» verriet. Und diese möchte er am liebsten an einem Stadtfest oder an einem Open Air vortragen. «Ich möchte wieder die Stimmung der Fans spüren und sie zum Tanzen bringen», sehnt er sich diesen Moment herbei.

Die Stimmung der Fans möchte auch das Team von Gerardo Seoane wieder mal spüren. Seit Monaten spielt YB vor leeren Tribünen, die mit Tausenden von Anhängern gefüllt wären. Wer den amtierenden Schweizer Meister unterstützt, kommt meist in passenden Farben ins Wankdorf. Der BSC Young Boys gibt nun mit den Berner Designern von Hässig eine neue Kleiderserie heraus. Hinter Hässig stecken zwei Berner, Raphael Szabo und Nassim Khlaifi. Ihre Streetwear ist beliebt, sogar der deutsche Rapper Marteria soll einen Hässig-Sweater besitzen. Am Samstag geht die Aktion mit YB los, hier ein kleiner Vorgeschmack:

Und modisch gehts weiter: SP-Gemeinderätin Marieke Kruit hat sich nach kurzer Einarbeitungszeit in den heftigen Abstimmungskampf um den Hirschengraben geworfen. Sie tut das mit Stil, wie man es von ihr gewohnt ist. Bereits als Stadträtin gehörte sie zu den am besten angezogenen Mitgliedern des Parlaments. Vergangene Woche trat sie mit einer Designermaske beim Interview mit der BZ an. In der Zwischenzeit ist den Loubegaffern aufgefallen, dass es fast das gleiche Modell ist, wie es die Hotelerbin und Glamourkönigin Paris Hilton Anfang Februar trug.

Marieke Kruit trägt ein Maskenmodell, das demjenigen von Hotelerbin Paris Hilton (rechts) sehr ähnlich sieht. Fotos: Raphael Moser, Rick Bowmer (AP Photo)

Der Gemeinderat von Köniz will nichts wissen von einer Fusion mit der Stadt Bern. Die diesbezüglichen Avancen von Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat das Gremium klar und deutlich zurückgewiesen. Aber ein Mitglied des Könizer Gemeinderats will trotzdem mitreden darüber, was in der Stadt Bern passiert. So ist den Loubegaffern aufgefallen, dass der Grünliberale Thomas Brönnimann das Gegnerkomitee des Bauprojekts am Hirschengraben unterstützt. Dies, obwohl nur das Stadtberner Stimmvolk am 7. März über die Vorlage abstimmt. Die Loubegaffer kennen das Motiv des ehrgeizigen Brönnimann nicht. Vielleicht geht es darum, sich im Hinblick auf den Kampf ums Gemeindepräsidium gegen die Amtsinhaberin Annemarie Berlinger (SP) ein erstes Mal zu positionieren.