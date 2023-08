Widerstand gegen Kraftwerk – Wie Lauenen ein Naturjuwel rettete Die Lauener Bevölkerung wehrte sich vor 75 Jahren vehement gegen den Bau eines Wasserkraftwerks im Geltental. Nicht zuletzt deshalb steht der Lauenensee heute unter Naturschutz. Hans Heimann

Ein vor 75 Jahren geplantes Wasserkraftwerk im Geltental hätte praktisch alles Wasser des Geltenschuss umgeleitet. Foto: PD/Destination Gstaad

Der Schreiber des Artikels über geplante Wasserkraftwerke im Berner Oberland schien schon eine Vorahnung gehabt zu haben, als er im Sommer 1947 in der «Neuen Zürcher Zeitung» schrieb: «Im Gebiet von Gsteig und Lauenen studieren die Bernischen Kraftwerke (BKW) gemeinsam mit der Stadt Bern die Anlage eines Kraftwerkes auf dem Sanetsch mit Zentrale in Gsteig. Die Ausnützung der Wasserkräfte des Simmentals, die in der Öffentlichkeit schon reichlich Anlass zu Auseinandersetzungen gaben, sollen nach regierungsrätlicher Auffassung noch erheblichen Schwierigkeiten entgegenstehen.»