Es gibt Tage, an denen hasse ich meinen Job wirklich. Tage wie derjenige am vergangenen Donnerstag beispielsweise. Tage, an welchen ich mit einer Hiobsbotschaft konfrontiert werde, aufgrund meines Pikettdienstes aber trotzdem – oder erst recht – funktionieren und objektiv bleiben muss. Emotionen haben in solchen Momenten keinen Platz. Diese kommen in der Regel erst nach getaner Arbeit und äussern sich in der Regel durch latente Schlaflosigkeit; wie auch diesmal.