Vernissage im Kunstmuseum Thun – Wie lässt sich Landschaft malen? Mit «Albrecht Schnider. Entwegte Landschaft» und «Paul Fägerskiöld. Blue Marble» setzt das Kunstmuseum Thun auf das Thema Landschaft. Franziska Streun

Eigentlich ist die Vorstellung für das Wort Landschaft klar. Berge, Seen, Himmel, Täler, vielleicht mit Menschen auf Spazierwegen, eventuell mit Tieren auf der Wiese. Doch nicht so in der Kunst. Da ist das Wort Landschaft gleichsam ein abstrakter Begriff. Denn Landschaft ist alles, was sich mit Linien, Farben und Formen darstellen und in einer künstlerischen und sichtbaren Sprache einfangen und veranschaulichen lässt – ob Gesichter, Emotionen, Symbole, Tiere oder Gebirge.

Der Künstler Albrecht Schnider vor seinen Werken. Foto: Patric Spahni

Wer solche spielerische wie auch tiefsinnige Kreationen, Auseinandersetzungen und Bewegungsmuster entdecken und sich einlassen möchte auf endlose Varianten von Landschaften und darauf, welche Denk- und Empfindungsanstösse sie beim Betrachten anregen, erhält ab heute bis am 15. August in Thun diese Gelegenheit.