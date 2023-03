Thun deklassiert Schaffhausen – Wie kurios kann ein Fussballspiel sein? In einer fast schon bizarren Partie gewinnen die Berner Oberländer 5:0. Sie rücken der Challenge-League-Spitze immer näher. Adrian Horn

Zwei Torschützen umarmen sich: Daniel Dos Santos freut sich unter anderem mit Gabriel Kyeremateng. Archivfoto: Patric Spahni

Die Challenge League gibts seit rund 20 Jahren. Und vielleicht ist das hier gerade ihr seltsamster Match bislang.

3:0 liegt der FC Thun in Schaffhausen nach 15 Minuten vorn. Er könnte auch bereits 5:0 führen. Den Gastgebern missrät in dieser Phase, was nur irgendwie missraten kann. Mauro Lustrinellis Team stellt sie mit dem konsequenten Pressing vor riesengrosse Probleme – ganz so, als ob Thun in der Nordostschweiz mit einem völlig neuen Stilmittel aufwarten würde, das sich nicht längst gefühlt jede zweite Mannschaft zu eigen gemacht hätte.

Was der vorzüglich in die Rückrunde gestartete FC Schaffhausen da veranstaltet, ist fast schon bizarr. Torhüter Francesco Ruberto, einst im Berner Oberland beschäftigt, lässt sich beim Aufbauspiel immer wieder unter Druck setzen, wovon die Thuner nur teilweise profitieren können. Valon Hamdiu will vor dem 2:0 klären, schiesst aber den heraneilenden Dimitri Oberlin ab; der Ball landet im Strafraum, wo Gabriel Kyeremateng Keeper Ruberto ausdribbelt und trifft, zum fünften Mal in den letzten vier Meisterschaftspartien. Kurz zuvor legte der Stürmer für Linksverteidiger Nias Hefti auf, der das Skore in der 5. Minute eröffnete.

Schaffhausen verschiesst zwei Elfmeter

Die Hausherren vermögen ihr Spiel zu stabilisieren, sie machen nun Druck und provozieren mit gekonnt vorgetragenen Vorstössen innert weniger Minuten gleich zwei Penaltys – und scheitern jeweils, zunächst Serge Müller, danach Davide Mariani, dessen Schuss Mateo Matic pariert.

Hektisch wirkt die Begegnung auf einen, nervös; sie wird zunehmend gehässig geführt. Die Thuner könnten zur Pause auch 6:2 führen, und für den neutralen Beobachter ist der Match im Grunde nur eines: super-amüsant. Spielerisches Highlight war Daniel Dos Santos’ Treffer zum 3:0: Aus halb rechter Position zirkelte der Spielmacher den Ball ins entfernte Eck, ganz so wie einst Hakan Yakin, nun Coach der an jenem Tag so konfusen Schaffhauser.

Das 5:0 nach dem 0:5

Thun-Trainer Lustrinelli hatte gegenüber dem 0:5 im Cupviertelfinal gegen YB kaum Änderungen vorgenommen und einzig im rechten Mittelfeld den angeschlagenen Miguel Castroman durch das Eigengewächs Valmir Matoshi ersetzt. Seine Spieler tun, was sie gegen die Berner 60 Minuten lang getan haben: Sie überzeugen. Gallig wirken sie, vorab die Stürmer Oberlin und Kyeremateng; es ist ein lustvoller, beeindruckender Auftritt.

Als Javi Navarro nach Wiederanpfiff des Feldes verwiesen wird, ist das Spiel entschieden. Es passt zur mitunter grotesken Begegnung, dass er seine zweite Gelbe Karte für eine Schwalbe erhielt, wobei es sich wohl um einen strengen Entscheid handelte. Die Gäste setzen zum Schaulaufen an, Rechtsverteidiger Lucien Dähler sowie der eingewechselte Fabian Rüdlin treffen; Ersterer ist ein Gewinner der bisherigen Rückrunde.

Überhaupt spielen die Berner Oberländer eine herausragende zweite Saisonhälfte. Sie verringern ihren Rückstand auf die Spitze weiter – und dürfen wieder vom Aufstieg in die Super League träumen.

