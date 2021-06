Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Wie kriegt man sein Leben in den Griff (und verändert die Welt)? Die unsichtbare Kraft der kleinen Schritte. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

«Wie kriegt man sein Leben in den Griff?» ist natürlich eine blöde Frage. Denn vielleicht besteht die wirkliche Kunst ja darin, das Leben eben nicht in den Griff zu bekommen. Vielleicht geht es darum, sich in einem widersprüchlichen Leben irgendwie einzurichten und damit anzufreunden, dass Leben eben bedeutet: in Bewegung sein.

Und doch kennen wir alle die Momente – es sind leider wirklich oft nur Momente –, in denen wir das Gefühl haben, dass nicht das Leben uns steuert, sondern wir unser Leben. Wunderschön in Worte gefasst von Rahel Varnhagen (1771 - 1833): «Ich war gestern in der grössten Harmonie über alle mir bekannten Dinge, und in der vollständigsten Seelenruhe; und fühlte, dass das Glück ist; und fühlte dabei in vollstimmigsten zugleich tönenden Akkorden alles Leben meines Herzens.»