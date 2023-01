«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie kommt die Kryptowelt aus der Krise? Nach einem desaströsen Jahr haben sich die wichtigsten Leute der Krypto-Welt an einer Konferenz in St. Moritz getroffen. Ihr Ziel: Den Glauben an Krypto wieder zu stärken. Christian Zürcher als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Die Krypto-Welt hat ein Krisenjahr hinter sich. Verschiedene Firmen gingen in Konkurs, Währungen stürzten ein, und Investoren verloren viel Geld. Am bekanntesten war das Scheitern der Kryptobörse FTX, deren Gründer Sam Bankman-Fried Kundengelder abgezweigt und für seine eigenen Interessen investiert hat. Nach Debakeln wie diesem ist das Vertrauen in die Technologie an einem Tiefpunkt angelangt.

Doch das soll sich ändern. In St. Moritz trafen sich die wichtigsten Leute der Krypto-Szene zu einer Konferenz, um Lösungen zur Krisenbewältigung zu besprechen. Dabei sprachen viele von Regulierungen als mögliche Retter der Industrie – aber auch von millionenteuren Gucci-Taschen im Meta-Verse.

Christian Zürcher war mit dabei in St. Moritz. Er ist Reporter für die Seite Drei des «Tages-Anzeigers» und erzählt in einer neuen Folge «Apropos» von der Konferenz – von Zigarren, Wodka und dem tief verankerten Glauben in die Blockchain-Technologie. Gastgeber ist Philipp Loser.

Christian Zürcher ist Reporter. Er begann 2013 beim Tages-Anzeiger zu arbeiten.

