EM-Viertelfinal in St. Petersburg – Wie komme ich an EM-Tickets? Die wichtigsten Fragen und Antworten Am Freitag spielt die Schweiz in St. Petersburg gegen Spanien um den Einzug in den EM-Halbfinal. Was Fans, die sich eine spontane Reise überlegen, jetzt wissen müssen. Jon Mettler , Zita Affentranger

Am Freitag ist die Schweizer Nationalmannschaft erneut auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans im Stadion angewiesen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Sind überhaupt noch Tickets für den Viertelfinal Schweiz gegen Spanien vom Freitag in St. Petersburg erhältlich?

Ja. Der europäische Fussballverband (Uefa) beginnt mit dem Verkauf am Mittwochmittag. Die Eintrittskarten sind nur im offiziellen Shop der Uefa erhältlich und nicht über den Schweizer Fussballverband. Wir gross das Kontingent für Schweizerinnen und Schweizer ist, ist noch unklar. Laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt das Prinzip «First come, first served». Die Bestellungen werden also in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Wie kommen kurzentschlossene Fans der Schweizer Nationalmannschaft nach St. Petersburg?

Die Swiss bietet am Freitagmorgen einen Hinflug ab Zürich ab 361 Franken an. Die Fluggesellschaft prüft, ob sie Zusatzflüge anbieten will.

Spezialisierte Reisebüros wie Travelclub in Zürich kündigen auf ihrer Webseite an, eine Fanreise mit zwei Übernachtungen nach St. Petersburg anbieten zu wollen. Geplant ist ein Sonderflug am Freitag mit Helvetic Airways. Die Details zum Angebot, etwa der Preis, sind noch nicht ausgearbeitet.

Normalerweise braucht es ein Visum für die Einreise nach Russland. Kann ich ein solches derart kurzfristig überhaupt beantragen?

Für Fussballfans, die an die Europameisterschaft nach Russland reisen, entfällt die Visumspflicht. Allerdings muss bei der Einreise statt des Visums eine elektronische Fan-Identifikation der Uefa vorgewiesen werden. Dieses Dokument ist vorgängig im Internet zu beantragen. Für den Zugang zum Stadion ist eine laminierte Fan-ID nötig. Sie muss in dafür speziell vorgesehenen Ausgabezentren abgeholt werden.

Wie sieht die Corona-Lage in St. Petersburg aus?

Ziemlich dramatisch. Die Zahlen wachsen in ganz Russland wegen der Delta-Variante seit Tagen massiv, betroffen sind vor allem die Städte St. Petersburg und Moskau. Am Dienstag wurden für Petersburg mit seinen rund fünf Millionen Einwohnern 1374 Neuinfektionen gemeldet, vor zwei Wochen waren es noch 865. Besonders hoch ist die Zahl der Todesfälle: 119 Menschen starben in der Stadt innerhalb von 24 Stunden an der Pandemie – ein neuer, trauriger Rekord für ganz Russland.

Vergangene Woche haben sich rund 300 finnische Fans in St. Petersburg mit Corona angesteckt. Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu hatte den Franzosen abgeraten, nach St. Petersburg zu reisen, sollte sich ihr Team für den Viertelfinal qualifizieren.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hat bisher keine Warnung ausgesprochen, und Russland befindet sich auch nicht auf der Risikoliste.

Wie lauten die Corona-Bestimmungen für das Spiel in St. Petersburg?

Die russischen Behörden verlangen den Nachweis eines negativen PCR-Tests. Ein Dokument in russischer oder englischer Sprache hat zu bestätigen, dass das negative Ergebnis nicht älter als drei Kalendertage vor der Einreise in die Russische Föderation ist. Der Nachweis kann in gedruckter oder elektronischer Form vorgelegt werden. Zudem müssen Reisende ein Covid-19-Formular auf sich tragen. Dieses Dokument kann im Internet heruntergeladen werden. Der Schweizer Fussballverband rät, das Formular doppelseitig auszudrucken und vor der Einreise auszufüllen.

Welches andere Dokument muss ich auf jeden Fall mitnehmen?

Einen gültigen Pass. Die Identitätskarte akzeptieren die russischen Behörden bei der Einreise nicht.

Was gilt bei der Rückkehr in die Schweiz?

Aktuell steht Russland nicht auf der Liste der Länder, in denen eine «besorgniserregende Virusvariante» grassiert. Es gelten deshalb gelockerte Einreisebestimmungen. Für vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete entfällt die Quarantänepflicht. Vorgeschrieben ist für Flugpassagiere nach wie vor, dass sie sich vor der Einreise mit einem Online-Formular anmelden.

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer lässt die Uefa ins Stadion in St. Petersburg rein?

Aktuell sind etwa 30’500 Personen vorgesehen. Das ist die Hälfte der gesamten Stadionkapazität.

Was ist für den Zugang zum Stadion zu beachten?

Die Fans müssen ihre Karte in digitaler Form vorweisen und ihre Fan-ID bereithalten. Das Tragen eines Mundschutzes ist obligatorisch. Vor dem Einlass messen Mitarbeiter der Euro 2020 die Körpertemperatur.

