Umstrittene Therapien in Bern – Wie Kliniken Verschwörungstheorien bekämpfen Fernsteuerung von Menschen, satanistische Rituale: In der Berner Psychiatrie kursierte eine Verschwörungstheorie. Wie konnte es so weit kommen – und wie geht es weiter?

Marius Aschwanden Brigitte Walser

Wenn verschiedene Persönlichkeitsanteile abwechselnd die Kontrolle übernehmen, was ist dann wahr? Illustration: Karin Widmer

Es tönt wie eine schlechte Netflix-Serie: Eine bestens vernetzte Täterschaft, die Kontakte bis in die Polizei und die Politik hat, missbraucht Frauen und Kinder, programmiert sie so, dass sie sich nicht richtig daran erinnern, und steuert sie quasi fern. Teilweise ist sogar die Rede davon, dass in satanistischen Ritualen Babys geopfert und Blut getrunken wird.