Regenerative Landwirtschaft in Burgdorf – Wie Kleinstlebewesen Dünger und Pestizide ersetzen Urs und Barbara Lüthi schützen ihre Pflanzen im Meienmoos zwar auch gegen Schädlinge. Aber ohne Chemie. Sie setzen auf Mikroorganismen. Susanne Graf

Urs Lüthi hört nicht mehr auf Düngerexperten, sondern befragt den Boden. Fotos: Beat Mathys

Es kann vorkommen, dass Urs Lüthi morgens um fünf Uhr mit der Spritzmaschine über ein Feld fährt. «Dann heisst es wahrscheinlich, ich mache das zu dieser Zeit, damit es niemand sieht», sagt er. Der Burgdorfer Landwirt weiss um den Argwohn, mit dem sein Berufsstand heute beobachtet wird.

Wenn Lüthi eine Kultur besprüht, tut er dem Boden aber nichts Böses, sondern den Pflanzen etwas Gutes. Es ist Komposttee, den er von Zeit zu Zeit ausbringt. Diesen hat er zusammen mit seiner Frau Barbara in einem grossen Tank angerührt. Und das ging so: Nebst einer bestimmten Menge Kompost gaben sie etwas Steinmehl, Pflanzensalz, Malzkeimdünger und Melasse in den Behälter und mischten das Ganze mit Wasser.