Zentrum Paul Klee

Die Ausstellung «Paul Klee. Ich will nichts wissen» zeigt, dass sich der Künstler von Kinderzeichnungen und Speeren inspirieren liess. Helen Lagger

Ein Vater und sein Sohn

Die Zeichnung «Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken» von Felix Klee inspirierte seinen Vater … Foto: zvg/ZPK … zum Malen diese Ölgemäldes ohne Titel. Foto: zvg/ZPK 1 / 2

Ins verlorene Paradies, wie der Dichter Charles Baudelaire einst die Kindheit beschrieb, wollten viele Künstler zurückkehren. So auch Paul Klee, der durch den Automatismus der Linie glaubte, die schöpferische Kraft der Kindheit wiederzufinden. Dass eine Zeichnung seines Sohnes Felix Klee (1907–1990) ihm direkt als Vorlage diente, kann man in der aktuellen Ausstellung im Themenbereich «Kindheit» entdecken. Das Aquarell «Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken» von Felix Klee spiegelt sich in einem Ölgemälde «ohne Titel» (1920) von Paul Klee wider. Das Werk von Felix ist lichtdurchflutet, dasjenige des Vaters hat etwas Schwermütiges. Eindeutig übernommen vom Sohn hat Klee die prägnanten Zickzack-Wolken.

Eine Besessene und eine Heilige

«Besessenes Mädchen» erinnert an einen Zombie aus einem Horrorfilm. Foto: zvg/ZPK

Ein schauriges Porträt: «Besessenes Mädchen» (1924) von Paul Klee zeigt ein haarloses Mädchen, dessen geistige Umnachtung durch die sie einnehmende Dunkelheit im Bild dargestellt wird. Der offene Mund zeigt ein lückenhaftes Gebiss, die Augen sind weiss und leer, wie man es bei Zombies aus heutigen Horrorfilmen kennt. Klee besass die Publikation «Bildnerei der Geisteskranken» (1922), wie man in der Ausstellung erfährt. Allgemein war in Zwanzigerjahren das Interesse für sogenannte Art Brut gross. 1921 entstand die Lithografie «Die Heilige vom inneren Licht», bei der das Körperliche zugunsten der Seele in den Hintergrund rückt. Es entsteht das Gefühl, ins Innere der aus wenigen Linien bestehende Figur schauen zu können.

Drei Speere und ein Seefahrer

Die Idee zu «Kampfszene aus der kosmisch-phantastischen Oper Der Seefahrer» könnte angeregt worden sein … Foto: zvg/ZPK … von diesen drei Speeren, die in Klees Atelier standen. Foto: zvg/ZPK 1 / 2

Drei verzierte Speere – vermutlich aus Papua-Neuguinea oder den Admiralitätsinseln, wie es ein Schild verrät – stehen als Leihgabe im Zentrum Paul Klee. Sie standen einst im Atelier von Paul Klee, der sich in seinem Drang nach den Ursprüngen für «primitive Kunst» interessierte. Natürlich stammte der Begriff aus Europa und meinte damit eine nicht zivilisierte Kunst, was aus heutiger Sicht problematisch und schlicht falsch ist. So wurden den Schöpferinnen und Schöpfern solcher Kunst eine höhere Erkenntnis zu ihrem Schaffen abgesprochen.

Auch Klee glaubte als Avantgardist, dass seine Reduktion auf das Wesentliche im Gegensatz zu «primitiver Kunst» bewusst geschehe. Ob diese Speere Klee zu seinem Gemälde «Kampfszene aus der kosmisch-phantastischen Oper Der Seefahrer» (1923) inspirierten? Möglich wäre es.

Klees Seefahrer steht waagrecht auf einem Kahn und kämpft mit einer diesen Speeren nicht unähnlichen Lanze gegen Ungeheuer. Eines hat er bereits verletzt, dicke Blutstropfen fallen herab. Es sind drei groteske Wesen, scheinbar einer Robbe, einem Kugelfisch und einer Schlange nachempfunden. Der Seefahrer kommt aus der Dunkelheit, möglicherweise aus einer Grotte, herausgefahren. Das dies trotz des hohen Grades an Abstrahierung so wirkt, liegt am raffinierten Farb- und Formkonzept Klees.

Höhlenmalerei und Tiere

«Witterndes Tier» erinnert an eine Höhlenmalerei. Foto: zvg/ZPK

Klee war fasziniert von prähistorischen Ausgrabungen, was unter anderem durch Postkarten belegt ist. Publikationen des Ethnologen Leo Frobenius (1873–1938) faszinierten ihn. Als Beispiele für den Einfluss prähistorischer Kunst auf Klees Kunst werden im Zentrum Paul Klee Werke mit Tieren herbeigezogen, die an Höhlenmalerei erinnern. «Witterndes Tier» (1930) und «Sie brüllt, wir spielen» (1928), sind Beispiele, in denen Tiere eine ähnliche Reduktion aufweisen wie jene aus prähistorischer Zeit. Bei «Witterndes Tier» experimentierte Klee mit zufällig entstandenen Strukturen von abgedruckten Aquarellfarben und einer Federzeichnung. Obwohl das Tier aus lediglich sieben Strichen und zwei Punkten besteht und so fast wie ein Piktogramm wirkt, kann man deutlich erkennen, wie es Fährte aufnimmt.

Ausstellung: Bis 29. August, Zentrum Paul Klee, Bern. www.zpk.org.

