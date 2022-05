Unvergessener Autofriedhof – Wie Kaufdorfer Autowracks zu Kunst wurden Vor über zehn Jahren ersteigerte der amerikanische Künstler John Chamberlain in Kaufdorf ein Dutzend kaputte Oldtimer. Seine Skulpturen sind jetzt in Zürich zu sehen. Xymna Engel

Ein Spiel mit der Balance: John Chamberlains «Galileopogee», 2009. Foto: Thomas Barratt, © 2022 Fairweather & Fairweather LTD / Courtesy the estate and Hauser & Wirth

Ein grauer Tag im September 2009. Rund 3000 Besucherinnen und Besucher sind nach Kaufdorf gereist, um an einer Auktion teilzunehmen, bei der ein Schweizer Kulturdenkmal unter den Hammer kommt: die rund 800 Oldtimer-Wracks von Franz Messerlis Autofriedhof. Einer der Besucher ist John Chamberlain (1927–2011), ein international bekannter amerikanischer Bildhauer und Fotograf. Er ist zusammen mit seinem Freund, dem belgischen Sammler Ernest Mourmans, angereist. «Ernest hatte irgendwie Wind vom Autofriedhof in Kaufdorf bekommen und hatte meinem Vater in New York ein paar Fotografien gezeigt», erinnert sich Chamberlains Tochter Alexandra Fairweather. «Er war hell begeistert.»