Eine Kinogeschichte – Wie Karl Iseli zum Film kam Er war Franz Schnyders Operateur des Vertrauens. Der ehemalige Betreiber des Kino Palace in Burgdorf wird 100 Jahre alt. Regina Schneeberger

Wenn Karl Iseli aus seiner Kinozeit erzählt, schwingt die Begeisterung noch heute mit. Foto: Beat Mathys

Mit Karl Iseli einen Termin abzumachen, ist gar nicht so einfach. Nicht nur die Zeitung, auch Verwandte und Bekannte wollen ihn in dieser Woche besuchen. Schliesslich wird er heute 100 Jahre alt. Aber auch sonst zählt Iseli zur geselligen Sorte. Er sei halt bekannt in Burgdorf. Gerade, wenn es um Geschichten aus vergangenen Zeiten gehe, heisse es oft: «Da musst du den Käru fragen.» Manchmal sei er selbst erstaunt, woran er sich noch so alles erinnere.

Geschichten hat Karl Iseli einige auf Lager. Versehen mit schmucken Details, gewürzt mit einer Prise Humor. Viele drehen sich um den Film. Mit seiner Frau Johanna Iseli hat er mehrere Jahrzehnte lang das Kino Palace in Burgdorf geführt. Wenn Karl Iseli berichtet, funkeln die Augen, fuchteln die Hände. Er erzählt, wie er einst Alfred Rasser, bekannt als H. D. Läppli, traf. Wie er viele Stunden mit Regisseur Franz Schnyder in seinem Kino sass und sie sich gemeinsam einzelne Szenen der Kummerbuben erstmals auf Grossleinwand ansahen.