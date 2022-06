Elternfrage zu alternativem Familienmodell – Wie kann unser Co-Parenting funktionieren? Eine Leserin und ihr Partner möchten als getrenntes Paar weiterhin mit ihrer vierjährigen Tochter im gleichen Haushalt leben. Zwei Psychologinnen geben Verhaltenstipps. Valentina Rauch-Anderegg , Sara Dainese

Mama und Papa reloaded: Wenn ein Paar trotz Trennung zusammen wohnt, ändert sich auch für das Kind vieles. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Mann und ich haben vor ein paar Monaten entschieden, uns als Liebespaar zu trennen. Da wir allerdings gut miteinander klarkommen und uns auch beide wünschen, unsere gemeinsame Tochter Ella (4) aufwachsen zu sehen, möchten wir weiterhin im gleichen Haushalt leben. Was zum Glück gut möglich ist, da wir in einem geräumigen Haus wohnen. Uns schwebt also eine Art Co-Parenting-Konstellation vor. Momentan haben wir beide noch keine neuen Beziehungen, haben es uns aber für die Zukunft so vorgestellt, dass wir neue Partner:innen oder auch sexuelle Kontakte nur ausserhalb des Familienheims treffen. Ob das langfristig allerdings machbar sein wird, weiss ich nicht so richtig. Wie steht ihr zu diesem Familienmodell? Gibt es gewisse Regeln, die man unbedingt beachten sollte, oder Abmachungen, die man vorweg treffen könnte? Leserfrage von Simona.