Geldblog: Obligationen, Cash oder Gold – Wie kann ich mein Geld konservativ anlegen? Wer hohe Sicherheit sucht und Kursschwankungen vermeiden möchte, kann auf schon fast vergessene Kassenobligationen ausweichen. Martin Spieler

Solid und sicher: Cembra Money Bank bietet Kassenobligationen mit attraktiven Zinsen. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Für mich stellt sich die Frage, wie ich als sehr konservativer Bürger im bereits fortgeschrittenen Alter (70) mein Erspartes in kleinerem, sechsstelligen Betrag parkieren soll. Die Negativzinsen lassen grüssen. Meine Gedanken: ein Teil in Kassenobligationen, Bargeld im Safe oder minimal physisch Gold? Leserfrage von H.W.

Wer sein Geld nur konservativ investieren möchte, hat es im aktuellen Tiefzinsumfeld schwer. Sehr sichere Anlagen in Schweizerfranken bringen keine Rendite oder weisen sogar eine Negativrendite auf. Ein Beispiel dafür sind die Bundesobligationen der Eidgenossenschaft. Die Rendite der Bundesobligationen mit zehnjähriger Laufzeit bewegt sich weiterhin im Minus. Man verliert damit somit Geld. Auch viele andere Anleihen in Schweizerfranken von Schuldnern mit einer hohen Bonität bringen schlicht nichts oder sind ebenfalls ein Verlustgeschäft.

Als Investor, der in Obligationen anlegen möchte, ist man meist gezwungen, entweder Abstriche bei der Bonität der Schuldner zu machen oder aber Fremdwährungsanleihen zu nutzen. Bei Letzteren trägt man dann aber ein Währungsrisiko und bei Ersteren ein erhöhtes Schuldnerrisiko. Also alles Dinge, die Sie, wie ich Ihren Zeilen entnehme, gerade nicht wollen.

Eine mögliche Alternative sind Obligationenfonds. Doch auch hier haben Sie das Problem, dass diese im Schweizerfranken- und Topschuldnersegment völlig uninteressant und unter Berücksichtigung der Gebühren sogar ein Minusgeschäft sind. Im Segment der Fremdwährungen und Schuldner mit tieferer Bonität sind solche Fonds aber sinnvoll, da sie eine breite Diversifikation ermöglichen und dadurch das eingegangene Risiko deutlich gesenkt werden kann. Allerdings müssen Sie auch da mit leichten Kursschwankungen rechnen.

Beim Gold ist man starken Kursschwankungen ausgesetzt und verzichtet auf eine Rendite.

Gar keinen Kursschwankungen ausgesetzt sind Sie indes bei den von Ihnen erwähnten Kassenobligationen. Diese sind zwar für die meisten Anleger wegen der mickrigen Zinsen längst out und das Angebot ist nicht mehr wirklich gross. Zu den Schuldnern, die im Vergleich noch attraktive Zinsen bezahlen, gehört die an der Schweizer Börse gehandelte Cembra Money Bank. Hier bekommen Sie Kassenobligationen mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu 0,5 Prozent und von 7 Jahren zu 0,7 Prozent.

Das Schuldnerrating von Standard&Poor‘s und der Zürcher Kantonalbank für die Cembra Money Bank lautet übereinstimmend A-. Das ist zwar nicht gerade top wie bei der Eidgenossenschaft, aber immer noch gut. Bei der Zuger Kantonalbank und der MigrosBank gibts auf 7 Jahre noch 0,2 Prozent und bei der Berner Kantonalbank für die gleiche Laufzeit 0,15 Prozent. Sie könnten auch Kassenobligationen von mehreren Instituten nutzen. So erreichen Sie eine Diversifikation und senken Ihre Risiken.

Wenn Sie Bargeld in ein Tresorfach legen, haben Sie den Nachteil, dass Sie für das Fach Gebühren bezahlen, gar keinen Zins haben und bei einem – allerdings wenig wahrscheinlichen Fall – eines Wasser- oder Brandschadens im Tresorraum der Bank nicht gegen einen Verlust des Geldes versichert sind. Besser finde ich es, je einen Betrag bei mehreren sicheren Banken – etwa bei Kantonalbanken mit Staatsgarantie – zu deponieren. Solange die Beträge nicht zu hoch sind, riskieren Sie auch keine Negativzinsen.

Gold, das Sie ebenfalls erwähnen, bietet zwar einen guten Schutz gegen einen starken Inflationsanstieg, der momentan aber nicht absehbar ist. Gold gilt als Sinnbild für Sicherheit. Allerdings ist man auch beim Gold starken Kursschwankungen ausgesetzt und verzichtet auf eine Rendite. Sie müssen sich gut überlegen, ob Sie bereit sind, die Kursschwankungen beim Goldpreis in Kauf zu nehmen. Dazu kommt, dass Sie auch da für eine sichere Aufbewahrung etwa in einem Bankfach sorgen müssen, was Sie wiederum Gebühren kostet. Nichtsdestotrotz halte ich es für sinnvoll, ein Depot mit etwas Gold abzurunden, würde aber wegen der starken Schwankungen der Goldnotierungen und der fehlenden Rendite nicht zu viel Gold halten.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.