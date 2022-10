Disziplin: «Es ist nachvollziehbar, dass sich junge Menschen noch wenig für die Altersvorsorge interessieren», sagt Jackie Bauer, Vorsorgeexpertin bei der UBS. Sie verweist darauf, dass es deshalb manchen auch schwerfällt, einen Sparplan über längere Zeit konsequent umzusetzen. Die Säule 3a hilft beim Sparen, weil sich das dort angesparte Geld nicht so leicht abheben lässt wie von einem Bankkonto. In der Regel ist es auch sinnvoll, einen Dauerauftrag einzurichten, damit regelmässig ein bestimmter Beitrag in die Altersvorsorge fliesst und nicht mehr zur freien Verfügung steht.

Rendite: Junge Menschen können über lange Zeit für ihre Altersvorsorge sparen. Das hat zwei Vorteile. Erstens führt der oft unterschätzte Zinseszinseffekt zu einem bedeutenden Vermögenszuwachs. Deshalb ist eine gute Rendite entscheidend. Wer zum Beispiel jährlich einen bestimmten Betrag zur Seite legt, hat bei einer Bruttorendite von 5 Prozent nach 25 Jahren nahezu doppelt so viel Geld, als wenn die Rendite bei 0,5 Prozent liegt. Eine solche Rendite lässt sich langfristig mit Aktien erzielen, wie Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen. Der lange Anlagehorizont hat zweitens den Vorteil, dass vorübergehende Kursschwankungen bei Aktien ausgeglichen werden. Besonders jüngere Leute sollten deshalb in 3a-Fonds mit hohem und breit diversifiziertem Aktienanteil investieren. Wichtig auch: Es sollten passive Indexfonds sein, da hier teilweise deutlich weniger Gebühren anfallen als bei aktiv gemanagten Fonds.

Pensionskasse: Es ist auch möglich, freiwillig Geld in die Pensionskasse einzuzahlen. Das darf ebenfalls vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Die Rendite ist zwar in der Regel etwas tiefer als bei einem Aktienfonds. Aber es gibt einen Mindestzins, den der Bundesrat festlegt. Vorsorgeexpertin Jackie Bauer empfiehlt solche Einzahlungen, wenn jemand aufgrund der Kursschwankungen seine Ersparnisse lieber nicht in Aktien anlegt. Wichtig ist aber, sich zuvor über die Pensionskasse zu informieren: Hat sie ein gutes Deckungskapital von mehr als 110 Prozent? Hat sie in der Vergangenheit gute Renditen erzielt? Ist sie vertrauenswürdig? Manchmal ist schon eine kurze Internetrecherche aufschlussreich.