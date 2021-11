Geschichte von Manor, Loeb, EPA und Co. – Wie jüdische Warenhäuser die Schweiz eroberten Mit neuartigen Einkaufstempeln revolutionierten jüdische Einwanderer die Schweizer Konsumwelt. Man warf ihnen vor, Frauen zu verführen und das Gewerbe zu zerstören. Rico Bandle

Einkauf als Erlebnis: Der Nordmann in Luzern, das erste Warenhaus der Manor-Gruppe. Fotografie anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums 1952. Foto: ZVG

Irgendwann wurde der Druck so gross, dass selbst Schweizer Juden die Warenhäuser einschränken wollten. Im April 1937 verlangte die jüdische Gemeinde Vevey vom Israelitischen Gemeindebund, er solle die jüdischen Eigner des Warenhauses EPA dazu bringen, alle ihre Filialen in Städten mit weniger als 100’000 Einwohnern zu schliessen. Auch jene in Vevey.

Grund für diese aussergewöhnliche Forderung: Seit Beginn der Weltwirtschaftskrise häuften sich die Anfeindungen gegen Warenhäuser, besonders gegen die billige Einheitspreis-AG, kurz EPA. Sie würden mit ihren Preisen und der verlockenden Aufmachung das alteingesessene Gewerbe zerstören, so der Vorwurf. Da in Zeiten des sich verstärkenden Antisemitismus viele Schweizer Juden darauf bedacht waren, möglichst nicht aufzufallen, waren einige von ihnen bereit, den zum Teil fremdenfeindlichen Forderungen nachzugeben.