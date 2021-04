Bauarbeiten im Lachen-Areal – Wie in Thun ein neuer Hafen entsteht Die meisten Stege sind installiert, bald können die Boote im Thuner Hafen Lachen wieder anlegen. Für die Zukunft mit mehr Elektro-Schiffsmotoren hat die Stadt vorgesorgt. Michael Gurtner

Der neue Hafen Lachen ist fast fertig. Links in der Bildmitte ist das Thuner Strandbad zu sehen. Foto: Christoph Gerber

Den zuletzt kühlen Tagen zum Trotz: Der Frühling ist da – und mit ihm das Bedürfnis der Menschen, sich bald wieder im und auf dem See zu vergnügen. Gerade Bootsbesitzer dürften in den letzten Wochen denn auch mit Argusaugen verfolgt haben, was sich direkt neben dem Thuner Strandbad tut. Dort entsteht nämlich ein komplett neuer Hafen Lachen (siehe Box).

Arbeiten kosten 2,6 Millionen Infos einblenden Im November 2020 begannen die Bauarbeiten – mit einem Jahr Verspätung, weil Einsprachen das Projekt verzögert hatten: Für 2,6 Millionen Franken wird derzeit der Hafen Lachen neben dem Strandbad in Thun saniert. Das Projekt beinhaltet den Ersatz der Schwimmsteganlage in der bisherigen Ausrichtung – auf die ursprüngliche Idee, die Stege um 90 Grad zu drehen, verzichtete die Stadt nach Kritik von Bootsbesitzern. Die neuen Stege verfügen über flexible Bootsplatzbreiten und Anbindemöglichkeiten und werden mit Strom- und teilweise Wasseranschlüssen ausgestattet. Zudem wurde die bestehende Einwasserungsrampe erneuert. Im Bereich Kanalmatte im Strandbad gibt es einen neuen Bootssteg mit 24 Plätzen und einer Servicestelle mit Fäkalienabsauganlage und Frischwasserbezugsmöglichkeit. Die Stege sind insgesamt etwas länger und der Hafen damit etwas grösser, weil die Boote im Schnitt grösser geworden sind. Die 335 Bootsplätze wurden den Mieterinnen und Mietern neu zugeteilt. Die Vermietung läuft weiterhin über das Amt für Bildung und Sport. (pd/mik)