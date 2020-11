Auszeichnung für Schloss Schadau – «Wie in einer anderen Welt» Icomos Suisse zeichnet das Schloss Schadau mit dem Preis «Historisches Hotel des Jahres 2021» aus – und ehrt die Stadt Thun für ihre Anstrengungen, das Gebäude in altem Glanz zu erhalten. Stefan Kammermann

Das Schloss Schadau ist das historische Hotel des Jahres 2021 der Organisation Icomos. (v.l.n.r): Stadtpräsident Raphael Lanz, Christine Peter, Schweiz Tourismus und Jurymitglied, Moritz Flury, Jurypräsident, Anna Suter, Architektin, Gastgeber Roger Lehmann und Bauvorsteher Konrad Hädener. Foto: Stefan Kammermann

«Es ist ein ausserordentliches Schloss an einem ausserordentlichen Ort und sehr sorgfältig und mit Weitsicht restauriert.» So fasste Jurypräsident Moritz Flury am Montag in seiner Laudatio kurz zusammen, weshalb die Organisation Icomos (International Council on Monuments and Sites) das Thuner Schloss Schadau als «Historisches Hotel des Jahres 2021» auszeichnet.

Die Feier zur Preisübergabe fand in kleinem Rahmen statt und wurde per Videokonferenz abgehalten. Foto: Stefan Kammermann

Was ist Icomos? Infos einblenden Icomos ist der internationale Rat für Denkmäler und historische Stätten mit Sitz in Paris. Er wurde 1965 als Unterorganisation der Unesco in Warschau gegründet. Die Gründung der nationalen Landesgruppe Icomos Suisse erfolgte laut der Website der Organisation 1966 in Chur. Als Vereinigung von am Denkmal tätigen Fachleuten in den Bereichen Architektur, Archäologie und Bauforschung, Denkmalpflege, Konservierung und Restaurierung setzt sich Icomos für die Bewahrung des Kulturerbes ein: von bedeutenden Einzelobjekten und Ensembles über historische Stadtbilder und -strukturen bis hin zu Verkehrs-, Industrie- und Kulturlandschaften. (pd)