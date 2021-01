Corona-Skeptiker – Wie Impfgegner den Holocaust verharmlosen Geschichts-Ignoranz oder offener Antisemitismus? In der Corona-Demo-Szene tauchen immer wieder «Judensterne» auf – nun auch in Bern. Michael Feller , Martin Burkhalter , Andrea Knecht , Mirjam Comtesse

Corona-Massnahmen-Kritiker G. B. im Dezember bei der Umarmungsaktion auf dem Bundesplatz in Bern.



«Ich trage ein Attest», steht auf dem gelben, sechszackigen Stern, den G. B. an der «Umarmungsaktion» Mitte Dezember auf dem Bundesplatz an der Jacke trägt. Er bringt damit zum Ausdruck, dass er aus guten Gründen keine Maske tragen muss – oder glaubt, keine tragen zu müssen. Der Stern erinnert an den «Judenstern» aus der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland.

Die Assoziation ist klar: Wer ein solches Symbol trägt, sieht sich selbst als ausgegrenzt und verfolgt. In der Logik der Massnahmen-Kritiker nutzen die Behörden die Corona-Einschränkungen, um Menschen ihrer Grundrechte zu berauben.