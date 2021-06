Oberaarbahn öffnet für Tourismus – Wie im Tiefflug über Granitfelsen und Grimselsee Ab Samstag ist die Oberaarbahn auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese Zeitung hat die Fahrt getestet. Nathalie Günter

Die Oberaarbahn verkehrt vom Grimsel Hospiz zum Oberaarsee und überquert dabei den Grimselsee (Bild). Die Werkbahn ist ab 26. Juni 2021 für die Touristen offen. Foto: PD/KWO, David Birri

Beim Grimsel Hospiz geht es einige Stufen hinunter, vorbei an eindrücklichen Bildern und Geräuschen zum Spitallammmauerbau anno 1925 bis 1932 und vorbei an viel Beton, bis die Oberaarbahn erreicht ist. Bis am Freitag noch Werksbahn der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), ist die Bahn ab heute Samstag auch für Touristen geöffnet (wir berichteten). Im Innern der Stationen werde deshalb aber nicht alles umgebaut. «Wir möchten nichts verstecken und bewusst zeigen, dass hier gearbeitet wird», sagt Florian Spichtig. Der Obwaldner ist seit letztem Herbst Leiter der Grimselwelt bei der KWO und begleitet diese Zeitung auf der Fahrt.