BSV kämpft sich aus dem Tief – Wie im Playoff Der BSV Bern hat Suhr Aarau 18:17 besiegt und die ersten Punkte in der Saison 2020/21 geholt. Reto Pfister

Tobias Baumgartner (BSV, Nummer 8) versucht sich gegen die Abwehr von Suhr Aarau durchzusetzen. Praktisch jedes Tor musste erkämpft werden. Foto: Stefan Wermuth

Solche Spiele sieht man im Normalfall in entscheidenden Playoffphasen oder in Cupfinals. Kaum ein Tor konnte einfach erzielt werden, die beiden Mannschaften liessen die gegnerischen Angreifer kaum zur Entfaltung kommen. Der BSV Bern und Suhr Aarau bestritten die vierte Partie der NLA-Hauptrunde, es dauert noch Monate, bis die Ausgangslage für das Playoff feststeht. Und dennoch kam es nicht unerwartet, dass die Begegnung diesen Charakter aufwies. Die Berner wollten endlich die ersten Punkte in der Saison 2020/21 holen; sie wussten, dass sie sich dafür in der Verteidigung erheblich steigern mussten. Und die Aargauer legen die Basis für ihre Siege oft in der Abwehr; sie hatten am Wochenende zuvor gegen Wacker Thun nur 14 Gegentreffer zugelassen.

Und es standen sich auch noch zwei gleich starke Mannschaften gegenüber; in den ersten 45 Minuten betrug die Differenz nie mehr als zwei Tore für das eine oder andere Team. In einer kurzen Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit schien es, als liesse sich der BSV aus dem Tritt bringen. Viereinhalb Minuten lang erzielten die Gastgeber keinen Treffer mehr. Doch sie kämpften sich ins Spiel zurück, unter anderem zeigte Mario Cvitkovic erneut, dass mit dem Kroaten ein Torhüter von gehobenem Niveau nach Bern geholt werden konnte.

Die Berner gingen 17:14 und 18;16 in Führung und hätten das Spiel nervenschonender für sich entscheiden können, als sie es letztlich taten. In den letzten fünfeinhalb Minuten gelang kein Torerfolg mehr, und so besass Suhr Aarau noch die Chance zum Ausgleich. Doch das BSV-Abwehrbollwerk hielt, Manuel Zehnders Wurf quasi mit der Schlusssirene wurde abgeblockt. Und der 18:17-Erfolg für das Heimteam stand fest.

«Es hat Spass gemacht»

«Dieser Sieg gibt uns sehr viel Selbstvertrauen», kommentierte Lucas Rohr den ersten Erfolg seiner Mannschaft in dieser Saison. Er kommt praktisch nur in der Abwehr zum Einsatz und war einer der Männer, die dafür sorgten, dass die Berner Deckung diesmal kein Löchersieb mehr war. «Es hat Spass gemacht, die Gegner immer wieder am Abschluss hindern zu können», sagte Rohr. Der Defensivspezialist hofft, dass der Knoten nun gelöst ist und der BSV dauerhaft auf die Erfolgsstrasse einbiegt.

Der nächste Schritt sei nun, auch einmal ein Spiel souverän zu gewinnen und nicht bis zur letzten Sekunde um die Punkte kämpfen zu müssen. Und so auch mal kräfteschonender eine Partie zu einem positiven Ende bringen zu können.