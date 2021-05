Nächtelang wach im Bett – Wie ich wieder schlafen lernte Jedes Kind kann es, denkt man. Bis man feststellen muss, dass einem die natürlichste Sache der Welt schwerfällt. Meine Rettung: eine Plastikschiene. Anuschka Roshani (Das Magazin)

Seit Beginn der Pandemie starren gewiss mehr Menschen jede Nacht Löcher in die Luft. Foto: Christopher Beitz

Vielleicht war meine Sehnsucht nach ordentlich Schlaf immer schon übergross. Auch während all der Jahre, die ich wie ein Baby schlief, nahm ich den Schlaf komischerweise niemals wie eine Selbstverständlichkeit in Empfang, vielmehr wie ein Luxusgeschenk der Natur, das ich Nacht für Nacht auspacken durfte.

Mein ausgeprägtes Verlangen zu schlafen mag auch damit zusammenhängen, dass ich nie Albträume hatte (zumindest keine, an die ich mich erinnern konnte). Jahrelang freute ich mich regelrecht aufs Schlafen, auf das Kopfkino, das sich ohne mein Zutun auf meiner inneren Leinwand entfaltet. Womöglich wurde mein Respekt vor diesem Naturphänomen früh geschürt, da man bei uns zu Hause eine Vorliebe für Schlafrekorde pflegte: Am Wochenende schlief die Familie grundsätzlich bis in die Puppen, allemal bis mittags, und auch danach kamen wir oft nicht aus dem Pyjama heraus.