Und nun eine Vermisstenmeldung – Wie ich den Ehering meines Grossvaters verlor Das Meer verschwand, da war nur noch Sand, überall Sand, verdammter Sand. Ich hatte das Kostbarste verloren, das ich besass. Aber ich suchte weiter. Dirk Gieselmann (Das Magazin)

Irgendwo hier muss der Ring doch sein! Das Datum der Eheschliessung ist auf seiner Innenseite eingraviert: 21. April 1936. Foto: Martin Pauer

Manches, was geschieht, sehe ich in Zeitlupe. Warum das so ist, weiss ich nicht, man müsste es erforschen. Selten ist es etwas Schönes, oft handelt es sich um alberne Hänseleien des Schicksals. Wie mir die Tasse aus der Hand gleitet, etwa, wie meine Kinder von der Schaukel fallen oder wie ihre Oma beim Neujahrsspaziergang auf dem Eis ausrutscht.