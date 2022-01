Lehren aus der Pandemie – Wie ich dank Omikron meinen Horizont erweiterte Finden Sie, Alain Berset sei ein Despot? Da gäbe es aber noch andere, wie der Blick ins südliche Afrika zeigt. Regula Fuchs

König Mswati III. hat ein Faible für Prachtskarossen. Kritik an seiner Person mag er weniger. Foto: Gianluigi Guerica (AFP)

Dieser Tage wird ja gern behauptet, wir hätten dank dem Coronavirus wenigstens etwas gelernt, nämlich: das griechische Alphabet. Ach was. Geläufig sind aktuell gerade mal drei Buchstaben, Alpha, Delta, Omikron. Was ist mit Eta und Theta? Und warum folgt nach Delta gleich Omikron? Hat niemand an Epsilon oder Kappa gedacht? Und ist Ny kein Jota wert?

Immerhin darf ich persönlich dank Omikron einen Erkenntnisgewinn anderer Art verbuchen: Ich habe ein neues Land kennen gelernt. Als im November die ersten Berichte über die Mutante eintrudelten, hiess es, sie sei in Südafrika, Lesotho und Eswatini verbreitet. Eswatini?