Auf der Grossbaustelle in Thun – Wie der Freienhof zum Hochseeschiff wird Die Bauarbeiten im Freienhof, der neu zwei verschiedene Namen tragen wird, laufen auf Hochtouren. Künftig werden die Räumlichkeiten das Flair eines Hochseeschiffs versprühen. Gabriel Berger

In diesem Raum entsteht derzeit das umgebaute Restaurant Freienhof, das bis zu 80 Gästen Platz bieten wird. Foto: Christoph Gerber

Im Abstand von wenigen Metern ragen Zuleitungsrohre für Strom und Wasser senkrecht aus dem Boden. Auch von der Decke hängen Kabelstränge – jedenfalls dort, wo sie nicht bereits in Schienen versorgt sind. Noch ist etwas Fantasie gefragt, um sich auszumalen, wie sich hier in voraussichtlich weniger als fünf Monaten die Gäste des Restaurants Freienhof Speis und Trank servieren lassen. An der Stelle mit den senkrecht aufragenden Leitungen etwa wird künftig die Bar zu stehen kommen.