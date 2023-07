Jugendliche mit Schlafproblemen – Wie Hanna (16) wieder einschlafen lernte Mit der Pubertät verschiebt sich die innere Uhr. Junge finden erst spätnachts Schlaf, und morgens schaffen sie es nicht aus dem Bett. Was dagegen helfen kann. Stefan Müller

Die 16-jährige Hanna hört am Morgen den Wecker nicht und kommt oft zu spät zur Schule. Foto: Samuel Schalch

Welche Eltern kennen das nicht: Die Jugendlichen gehen immer später ins Bett, und morgens kommen sie nicht aus den Federn. Tagsüber sind sie müde, den halben Sonntag verschlafen sie.

So geht es auch der 16-jährigen Drittsekschülerin Hanna (Name geändert). Mit dreizehn hat es begonnen. Sie hört den Wecker nicht, kommt oft zu spät zur Schule. «Anfangs musste ich immer nachsitzen», sagt Hanna – die Schule zeigte wenig Verständnis, sogar der Ausschluss drohte. Die Klassengespänli tun sich ebenfalls schwer mit ihrem Verhalten. «Sie finden es ärgerlich und unfair», erklärt Hanna. Ausserdem gebe es mit den Eltern viele Streitereien; zumindest bis vor kurzem war das so.

Die innere Uhr verschiebt sich

Dass Hanna morgens nicht aus dem Bett kommt, liegt nicht an ihrem fehlenden Willen. «Die innere Uhr der Jugendlichen verändert sich mit Beginn der Pubertät», sagt Rabia Liamlahi, Oberärztin Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich und Verantwortliche für die Schlafsprechstunde. Die «innere Uhr» ist schlafunabhängig – genetisch bestimmt und hormonell gesteuert. Sie sagt, wann wir leistungsfähig und wach und wann wir müde und schläfrig sind. «Kinder sind eher Morgentypen, also Lerchen, Jugendliche werden Spättypen, also Eulen», sagt die Entwicklungspädiaterin. Letzteren gelinge es oft nicht, früh einzuschlafen, weil sich ihre Schlafphase weiter in die Nacht hineinverschiebe. (Mehr dazu: Schlafmanko: Das Volksleiden Nummer eins)

Gleichzeitig müssen die Jugendlichen morgens zeitig aufstehen, da die Schule und auch die Berufsausbildung früh beginnen. «Das führt zu einem chronischen Schlafmangel», erklärt die Entwicklungspädiaterin. Die Bedürfnisse der Jugendlichen und die gesellschaftlichen Erwartungen klaffen auseinander. Idealerweise sind die innere Uhr und die äusseren Zeitgeber wie Tageslicht, Tagesaktivitäten, soziale Kontakte oder Nahrungsaufnahme im Einklang.

«Ich habe lange, bis ich in den Tiefschlaf finde.» Hanna (16)

Zwischen 10 und 30 Prozent aller Jugendlichen klagen über Schlafstörungen. Die Angaben schwanken laut Rabia Liamlahi jedoch stark, je nachdem, wie sie erhoben wurden und welche Art von Schlafstörungen dazugerechnet werden. Typisch sind: Ein- und Durchschlafstörungen, ein gestörter Schlaf-wach-Rhythmus, schlafbezogene Atmungsstörungen oder Schlafprobleme aufgrund psychiatrischer Erkrankungen.

Hanna leidet an einem gestörten Schlaf-wach-Rhythmus. «Ich habe lange, bis ich in den Tiefschlaf finde», sagt Hanna, sie schlafe aber gut durch. Durch die verzögerte Schlafphase erwacht sie erst morgens um zehn oder noch später. Einen Namen für ihr Problem hat sie erst, seit sie vor zwei Monaten erstmals die Schlafsprechstunde am Kinderspital aufgesucht hat.

So klappt es mit dem Schlafen Infos einblenden Bettzeiten: Fixe Bettzeiten am Abend und am Morgen, auch am Wochenende (max. 1 Stunde Unterschied zu den Wochentagen), Anpassen der Bettzeit an den mittels Schlafprotokoll über 14 Tage ermittelten Schlafbedarf. Schlafzimmer: Abends gut gelüftet, möglichst kühl und abgedunkelt. Regelmässigkeit: Strukturierter Tagesablauf inkl. regelmässiger Mahlzeiten, wenn möglich gemeinsam am Familientisch. Auch keine schweren Mahlzeiten abends. Aktivitäten: 1 bis 2 Stunden vor dem Einschlafen keine stimulierenden Aktivitäten wie Computerspiele, auch nicht auf Smartphones oder Tablets, keine übermässige körperliche Arbeit/sportliche Aktivität. Einführen eines ruhigen Abendrituals. Elektronische Medien: Fernseher, Computer oder Smartphones sollten aus dem Schlafzimmer entfernt werden. Falls dies nicht durchsetzbar ist, sollte zumindest das Smartphone vor dem Zubettgehen an einem Ort ausserhalb des Schlafzimmers deponiert werden. Genussmittel: Kein Koffein (Kaffee, Tee, Cola, Energydrinks) 3 bis 4 Stunden vor dem geplanten Einschlafen, Vermeiden von Alkohol und Nikotin. Tageslicht: Tägliche Aktivitäten im Freien mit Sonnenlicht. Tageslicht am Morgen steigert die Wachheit, auch möglich mit einer Tageslichtlampe. (mü)

In der Schlafsprechstunde gilt es zunächst körperliche Ursachen oder psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen auszuschliessen. Bei solchen wird an die Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterverwiesen. Danach versucht man, dem Schlafverhalten der Jugendlichen auf die Spur zu kommen. Ein Schlafprotokoll, das die Jugendlichen täglich führen müssen, leistet hierzu gute Hilfe. (Lesen Sie weiter: Seit er durchschläft, ist er produktiver – nicht nur im Job)

In einem nächsten Schritt geht es um eine gesunde Schlafhygiene. Dazu gehören regelmässige Aufwachzeiten, Anpassung der Bettzeit an den Schlafbedarf und ein Einschlafritual. Wichtig sind auch die Stunden vor dem Zubettgehen. Doch das wandelt sich mit der Pubertät: Die Jugendlichen bestimmen autonom die abendliche Bettzeit. Die Freizeitaktivitäten verschieben sich in den Abend, zum Beispiel bei Gruppenchats oder Onlinecomputerspielen. Das blaue Licht der Bildschirme elektronischer Geräte schiebt den Schlaf zusätzlich hinaus, weil dieses die Melatoninausschüttung hemmt. Melatonin ist ein Hormon, das zum Einschlafen benötigt wird und zum Aufwachen verschwinden muss.

Vorerst während 14 Tagen bemühen sich die Jugendlichen, konsequent diese schlafhygienischen Massnahmen umzusetzen. Gelingt dies, fällt aber das morgendliche Aufstehen noch immer schwer, empfiehlt die Entwicklungspädiaterin eine Lichttherapie. Zu diesem Zweck müssen die Jugendlichen nach dem Aufstehen zwanzig Minuten mit geöffneten Augen vor eine Tageslichtlampe sitzen. «Das Licht hemmt die Ausschüttung von Melatonin und hilft beim Aufwachen», führt die Ärztin aus. Wenn das nicht ausreiche, werde abends zum rechtzeitigen Einschlafen zusätzlich Melatonin verordnet, eine Stunde vor der gewünschten Einschlafzeit als Tablette eingenommen. So kann die innere Uhr vorverschoben werden. Die Dauer der ganzen Behandlung wird individuell festgelegt.

Ein tägliches Schlafprotokoll hilft, Hannas Schlafverhalten auf die Spur zu kommen. Foto: Samuel Schalch

Der Erfolg der Behandlung hängt wesentlich von der Motivation und dem Leidensdruck der Jugendlichen ab. «Die Kinderärztin muss deshalb alles daransetzen, die Jugendlichen ins Boot zu holen», sagt Rabia Liamlahi. Denn die Empfehlungen sind oft nicht einfach umzusetzen und schränken zeitweise auch das Sozialleben ein.

Jetzt schläft sie um 22.15 Uhr ein

Bei der Umsetzung spielen die Eltern eine wichtige Rolle. Sie sollten vor allem morgens beim Aufstehen unterstützen. Aber nicht nur: «Es ist ebenso wichtig, dass sie Verständnis für das Verhalten und die biologischen Veränderungen ihrer Kinder aufbringen», betont die Entwicklungspädiaterin. Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen und selbst etwa das Smartphone aus dem eigenen Schlafzimmer sperren.

Inzwischen hat die Behandlung bei Hanna schon recht gut angeschlagen. «Am Morgen werde ich früher wach», bilanziert die Jugendliche erfreut. Auch könne sie abends um 22.15 Uhr einschlafen, dank einer vorher eingenommenen Melatonin-Tablette – während der Baldrian, den sie früher einmal ausprobierte, fast nichts brachte.

Hanna findet auch die vielen guten Tipps hilfreich, die sie in der Sprechstunde erhalten hat. Nicht ganz so begeistert ist sie allerdings von der Empfehlung, das Handy zwei Stunden vor dem Einschlafen wegzusperren. «Meine rund fünf Handystunden pro Tag sind weiterhin Thema», räumt die lebhafte junge Frau ein, die gern skatet, gamt, aber auch zeichnet und näht. Hingegen schätzt sie, dass sich dank der Behandlung die Situation an der Schule und zu Hause entspannt hat.



