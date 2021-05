Neue Studie zum Nutzen von Masken – So gut schützen OP-Masken wirklich Auch billige chirurgische Masken helfen gegen eine Ansteckung mit Corona. Doch manchmal braucht es FFP2-Masken. Nik Walter

Einfache OP-Masken schützen effektiv vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2: Passanten in der Winterthurer Innenstadt. Foto: Marc Dahinden

Schützen sie? Schützen sie nicht? Vor allem zu Beginn der Pandemie war die Verwirrung um die Masken gross. So kamen verschiedene Studien zu widersprüchlichen Erkenntnissen, was die Wirksamkeit der Gesichtsmasken als Schutz vor Covid-19 betrifft. Doch es zeigte sich auch, dass in Regionen, in denen Menschen gewöhnt sind, Masken zu tragen, sich Sars-CoV-2 weniger schnell ausbreitete. Daher empfahl die wissenschaftliche Taskforce schon Mitte April 2020 das Maskentragen als zusätzliche Präventionsmassnahme. Das Bundesamt für Gesundheit wehrte sich damals noch gegen eine Maskenpflicht, erst zwei Monate später schwenkte der Bundesrat um.