Quiz zu den Stadtberner Wahlen – Wie gut kennen Sie die private Seite der Kandidierenden? Wofür schwärmt Marianne Schild? Und wie lange dauerte Reto Nauses rauchfreie Phase? Testen Sie Ihr Wissen anhand von 22 Fragen über die Gemeinderatskandidaten. Michael Bucher

Cartoon: Max Spring

In zwei Wochen wird in der Stadt Bern gewählt. Nebst den Stadtratswahlen wird auch der fünfköpfige Gemeinderat neu bestellt. In den vergangenen Wochen hat diese Zeitung die Kandidatinnen und Kandidaten porträtiert und ihnen bei einem Podcast-Gespräch auf den Zahn gefühlt. Dabei gaben sie auch viel Persönliches von sich preis. Gerade wer die Gespräche mitverfolgt hat, dürfte einen Vorteil haben. Im folgenden Quiz können Sie testen, wie gut Sie die private Seite der neun aussichtsreichsten Kandidierenden kennen. Viel Spass!