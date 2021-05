Vor der Genfer Feuertaufe – Wie gut ist Jungstar Stricker wirklich? Der Berner French-Open-Sieger der Junioren kommt in Genf am Montag zu seinem Debüt auf der ATP-Profitour. Eine Standortbestimmung. René Stauffer

Den Blick nach oben gerichtet: Der 18-jährige Dominic Stricker möchte möglichst schnell Grand-Slam-Turniere bestreiten. Foto: Christian Pfander

Mit seinem Sieg am Juniorenturnier in Roland Garros und einem starken Saisonstart hat sich der Berner Dominic Stricker zum grössten Hoffnungsträger im Schweizer Männertennis erhoben. In Genf kommt der 18-Jährige aus Grosshöchstetten dank einer Wildcard zum Debüt auf der ATP-Tour. Dabei stellt sich die Frage: Sind die bereits angestellten Vergleiche mit Roger Federer übertrieben, gerechtfertigt oder sogar kontraproduktiv?

Weltrangliste: 747 Gegner überholt

Die unbestechliche ATP-Weltrangliste führt den Namen Dominic Stricker auf Rang 421. Damit ist er einer der ersten grossen Aufsteiger der Saison, die er als Nummer 1168 in Angriff nahm. Aussagekräftiger ist diese Klassierung im Vergleich zu anderen internationalen Jungstars. Tatsächlich gibt es unter den Top 500 der Profirangliste nur zwei Spieler, die noch jünger sind als Stricker, der am 16. August 2002 zur Welt kam: den Spanier Carlos Alcaraz, der sieben Monate jünger und schon die Nummer 114 ist, sowie den Dänen Holger Vitus Nodskov Rune (314), der erst 18 geworden ist. Stricker ist also für sein Alter auch bei den Profis schon weit gekommen.

Erfahrung: Erst zehn Profiturniere

Der Schritt von den Junioren zu den Professionals gilt als schwierig. «Es gibt viele Veränderungen», sagt Stricker. «Körperlich sind die Profis weit entwickelt, ihr Körperbau ist abgeschlossen, und auch im Kopf sind sie sehr stark. Bei den Junioren gibt es teilweise mental schwächere Spieler.» Stricker sammelte schon am Rand des ATP-Finals 2020 Erfahrungen, wo er als Sparringspartner für die Stars eingeladen wurde.

Der Berner hat erst zehn Weltranglistenturniere bestritten, acht Futures und zwei Challengers. Sein Erfolgsausweis wäre bescheiden, hätte er nicht in Lugano aus heiterem Himmel Ende März ein Challenger-Turnier gewonnen, dabei 6190 Euro Preisgeld und 80 ATP-Punkte erhalten. Im Halbfinal schlug er mit dem Japaner Yuichi Sugita (ATP 109) den bestklassierten Gegner, auf den er bisher traf. Mit dem früheren US-Open- und Swiss-Indoors-Sieger Marin Cilic trifft er in Genf erstmals auf einen Top-100-Spieler. Der 32-jährige Kroate ist nur noch auf Rang 43 klassiert und mit einer Matchbilanz von 8:7 bescheiden ins Jahr gestartet. Stricker traut sich zu, auch mit ihm mitzuhalten. «Ich fühle mich sehr gut auf dem Platz. Ich weiss einfach nicht, was genau kommt.»

Umfeld: Tipps von Federer

Der French-Open-Juniorensieger weiss, dass er von einem aussergewöhnlichen Umstand profitiert – der Hilfe Roger Federers. Auch nach dem dreiwöchigen Trainingslager in Dubai Anfang Jahr blieben sie in Kontakt. «Ich sehe ihn oft, wenn ich in Biel trainiere, und er gibt mir viele gute Tipps», sagte Stricker in Genf. Diese nimmt er dankbar an; beispielsweise habe er auf Federers Rat zuletzt stark an seinem Aufschlag gearbeitet. Federer lässt Stricker von seinem grossen Wissen profitieren, was den Alltag auf der Tour betrifft. Er betrachte es als «Riesenehre», mit dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger trainieren zu können, «darüber bin ich einfach glücklich», sagt der Teenager. Für das ATP-Debüt in Genf habe ihm Federer geraten, jede Minute zu geniessen und zu versuchen, sein Bestes zu geben. Ein Rat, den Stricker zum Leitmotiv erhoben hat.

Die gemeinsamen Trainings helfen Stricker auch, sein Selbstvertrauen zu stärken. Diese seien ziemlich ausgeglichen verlaufen, verriet er; von sieben Trainingssätzen in Dubai habe er drei gewonnen. Wie sich diese Bilanz seither entwickelt hat, wollte er nicht sagen. Nur so viel: «Es ist ziemlich ausgeglichen. Aber in einem Match wäre es sicher ganz anders.»

Charakter: Ausgeglichen und optimistisch

Stricker wirkt bescheiden, aufmerksam, authentisch und doch selbstsicher. «Er ist ausgeglichen, bodenständig, freundlich. Es macht Spass, mit ihm zu arbeiten», sagt sein Coach, Sven Swinnen. Der Jungprofi geht mit wachem Blick durchs Leben und hat keinen Hang, es komplizierter zu machen als nötig. So sagt er etwa: «Ich kenne zwar jetzt die meisten meiner Gegner nicht. Aber auf dem Platz wird ja immer noch Tennis gespielt.» Seine Aussagen in Interviews sind meist knapp, klar und sachlich. Auch mit Druck und Nervosität scheint Stricker gut umzugehen. Dass er nun der klare Leader der starken Gruppe mit Leandro Riedi, Jérôme Kym und Henry von der Schulenburg ist und von ihm viel erwartet wird, kommentiert er leger: «Man sagt, dass wir die nächste Generation sind. Wir machen uns da aber nicht zu viel Druck. Wir sind alle sehr gut befreundet, machen das Beste daraus und schauen, was herauskommt.»

Coach: «Ziele nicht zu hoch setzen»

Dass Talente in der Schweiz sofort an Roger Federer gemessen würden, sei logisch, sagt Sven Swinnen, der in Genf fehlt, weil er – schon zum zweiten Mal – am Coronavirus erkrankt ist. «Aber man darf nicht vergessen, dass Roger mit 17 schon in den Top 100 stand. Davon ist Dominic weit weg.» Wenn er aber weiter hart arbeite, habe er reelle Chancen, in die Top 100 zu kommen. «Technisch hat er eine gute Basis, und spielerisch hat er in Lugano bewiesen, dass er mit starken Leuten mitspielen und sie schlagen kann.» Strickers Sieg in Lugano habe ihn aber überrascht, gibt er zu. «Das Saisonziel, einen Platz in den Top 500, hat er schon erreicht. Nun müssen wir aufpassen, dass wir die Ziele nicht zu hoch setzen, die gute Ausgangslage aber nutzen können.» Das mittelfristige Ziel sei nun, Qualifikationsturniere für die Grand Slams bestreiten zu können. Dazu müsste er etwa in die Top 250 vorstossen.

