Vor dem Saisonstart – Wie gut ist der SC Langenthal wirklich? Die Oberaargauer blicken optimistisch auf die bevorstehende Spielzeit. Noch aber gibt es Fragezeichen in Bezug auf ihr Kader. Leroy Ryser

Headcoach Jeff Campbell erteilt während des Testspiels gegen La Chaux-de-Fonds Anweisungen. Foto: Leroy Ryser

Die Ankündigung war deutlich: Der SC Langenthal will in der neuen Saison mit zwei Ausländern antreten, und ausserdem soll noch ein arrivierter Verteidiger gefunden werden, der das Kader verbreitert. Am Freitagabend beginnt die Saison – und beide Positionen stehen noch offen.