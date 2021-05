Dominic Stricker – Wie gut ist der Schweizer Tennis-Jungstar wirklich? Der Berner French-Open-Sieger der Junioren kommt in Genf am Montag zu seinem Debüt auf der ATP-Profitour. Eine Standortbestimmung. René Stauffer

Den Blick nach oben gerichtet: Der 18-jährige Dominic Stricker möchte möglichst schnell Grand-Slam-Turniere bestreiten. Foto: Christian Pfander

Mit seinem Sieg am Juniorenturnier in Roland Garros und einem starken Saisonstart hat sich der Berner Dominic Stricker zum grössten Hoffnungsträger im Schweizer Männertennis erhoben. In Genf kommt der 18-Jährige aus Grosshöchstetten dank einer Wildcard zum Debüt auf der ATP-Tour. Dabei stellt sich die Frage: Sind die bereits angestellten Vergleiche mit Roger Federer übertrieben, gerechtfertigt oder sogar kontraproduktiv?

Weltrangliste: 747 Gegner überholt

Die unbestechliche ATP-Weltrangliste führt den Namen Dominic Stricker auf Rang 421. Damit ist er einer der ersten grossen Aufsteiger der Saison, die er als Nummer 1168 in Angriff nahm. Aussagekräftiger ist diese Klassierung im Vergleich zu anderen internationalen Jungstars. Tatsächlich gibt es unter den Top 500 der Profirangliste nur zwei Spieler, die noch jünger sind als Stricker, der am 16. August 2002 zur Welt kam: den Spanier Carlos Alcaraz, der sieben Monate jünger und schon die Nummer 114 ist, sowie den Dänen Holger Vitus Nodskov Rune (314), der erst 18 geworden ist. Stricker ist also für sein Alter auch bei den Profis schon weit gekommen.