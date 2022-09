Fall vor Regionalgericht Oberland – Wie gut hat sich der Züchter um seine Tiere gekümmert? Ein Fischzüchter aus dem Oberland steht unter Verdacht, seine Tiere vernachlässigt zu haben. Zu einem Urteil ist das Gericht aber bisher noch nicht gekommen. Anne-Marie Günter

Wie gut hat der Mann seine Fischzucht geführt? Symbolfoto: PD

Eigentlich waren für das Verfahren, das am Montag schliesslich nach dreieinhalb Stunden abgebrochen wurde, nur drei Stunden vorgesehen gewesen. Gerichtspräsidentin Nathalie Fritz hatte am Nachmittag einen anderen Termin, und so wurden die Plädoyers und das Urteil auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.