Gezeichnete Stadtansichten – Wie GRRRR mit Bern verschmolz In der Länggasse interessieren ihn die versprayten Fassaden und das scheinbar Banale. Der Zürcher Künstler Ingo Giezendanner präsentiert in der Casita seinen Blick auf Bern. Helen Lagger

Die Länggasse abseits des Pittoresken: Ingo Giezendanner eignet sich die Stadt zeichnerisch an. Bild: Ingo Giezendanner

Plakate, eine Ampel und allerlei Sprayereien – der Künstler Ingo Giezendanner hielt mit seinem Zeichenstift das fest, was er im Berner Länggassquartier unmittelbar sah, und verzichtete auf das allzu Bekannte und Pittoreske. Der 1975 in Basel geborene Künstler, der in Zürich lebt und seit 1998 als GRRRR auftritt, kam auf Einladung des Galeristenpaars Hélène und Daniel Lüthi nach Bern. Die beiden betreiben das kleine Hotel Casita, wo sie in regelmässigen Abständen Ausstellungen organisieren. Giezendanner wohnte letztes Jahr, während des zweiten Lockdown, eine Woche lang in der Casita und eignete sich Ort und Umgebung zeichnerisch an.