Geldgeschenke richtig anlegen – Wie Grosseltern ihren Enkeln am besten Geld schenken Wer den Grosskindern oder Göttikindern einen grösseren Betrag vermachen will, kann mit klugen Entscheiden erhebliche finanzielle Vorteile erzielen. Bernhard Kislig

Grosseltern verbringen gerne Zeit mit Enkelkindern und schenken ihnen manchmal auch Geld.

Geldgeschenke an Kinder sind beliebt. Gelegentlich gibts ein Nötli, das rasch ausgegeben wird oder vielleicht auf dem Sparkonto landet. Grosseltern, Gotte oder Götti verfolgen manchmal aber auch längerfristige Ziele und wollen eine grössere Summe ansparen, welche die Kinder später für eine Anschaffung oder eine Weiterbildung einsetzen können.

Bei solchen Sparplänen gibt es Kriterien wie für andere Geldanlagen auch. Anleger müssen zwischen guter Rendite und Sicherheit abwägen. Da es in der Regel um einen längeren Anlagehorizont von ungefähr zehn Jahren oder mehr geht, spielen die Gebühren eine bedeutende Rolle. Und schliesslich sollte das angesparte Geld einfach zu verwalten sein – kaum jemand will sich mit aufwendigen Finanzkonstrukten beschäftigen. Ein sorgfältiger Entscheid anhand dieser Kriterien sorgt dafür, dass das beschenkte Kind am Ende einen spürbar höheren Betrag erhält.

Nach wie vor beliebt ist das Jugendsparkonto. Ähnlich wie beim Geschenksparkonto – auch bekannt als Götti-Konto – bieten Banken hier vergleichsweise attraktive Konditionen. Denn Banken wollen mit solchen Konten in erster Linie junge Kundinnen und Kunden anbinden, mit denen sie allenfalls später einträgliche Vermögensgeschäfte machen können.

Das Jugendsparkonto bringt nicht mehr viel

Das Jugendsparkonto ist eine sichere Anlage. Es ist auch einfach zu handhaben. Doch generell sind die Zinsen in den vergangenen Jahren derart stark unter Druck geraten, dass selbst das Jugendsparkonto kaum noch eine Rendite bringt. Das gilt auch für das Geschenkspar- oder Götti-Konto, das ähnliche Konditionen hat. Benjamin Manz vom Vergleichsportal Moneyland.ch nennt Zinssätze zwischen 0,25 und 0,6 Prozent. Bei hohen Beträgen – oft ab 20’000 Franken – sinkt der Zins in der Regel fast auf null.

Der Unterschied zwischen dem Jugend- und dem Geschenksparkonto liegt vor allem in der Verfügungsmacht: Über das Jugendsparkonto können die Kinder selber verfügen, auf das Geschenksparkonto haben hingegen nur der Götti oder die Grosseltern Zugriff – je nach Bank mit gewissen Einschränkungen. Bei einer bestimmten Altersgrenze – zum Beispiel mit 18 Jahren – wird das Geschenksparkonto auf das Kind übertragen. Manchmal gibt es dazu noch eine Urkunde, die bescheinigt, wer das Geld einbezahlt hat.

Finanzplaner Iwan Brot rät stattdessen zu einem breit diversifizierten Fondssparplan mit einem möglichst hohen Aktienanteil. Ein Fondssparplan erlaubt mit regelmässigen Einzahlungen von kleineren Beträgen über mehrere Jahre eine grössere Summe zu sparen. Die Überlegung des Finanzplaners: Mit den Aktien erhöht sich zwar das Risiko eines Verlusts als Folge von Kursschwankungen. Doch wie die Erfahrung zeigt, lässt sich mit Aktien längerfristig eine deutlich höhere Rendite von durchschnittlich rund fünf Prozent erzielen. Bleibt das Geld ungefähr zehn Jahre oder länger liegen, werden Kursverluste in aller Regel bei einem wirtschaftlichen Aufschwung wieder ausgeglichen. Von Vorteil ist, wenn der Fonds nach der Übergabe an das Kind weitergeführt werden kann. Denn wenn die Börsenkurse ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt im Keller sind, ist es klüger, zu warten, bis sich die Aktienwerte wieder erholen. Wenn das Geld zum Beispiel zum 18. Geburtstag zwingend ausbezahlt werden muss, ist es auch möglich, den Fonds bei guten Kursen schon etwas früher aufzulösen und so vor drohenden Kursverlusten zu schützen.

Benjamin Manz von Moneyland.ch hat die Konditionen verschiedener Anbieter im Detail verglichen und erhebliche Unterschiede festgestellt (die Resultate finden Sie hier). Bei den Gebühren falle die Total Expense Ratio (TER) besonders ins Gewicht, sagt er. Ein Vergleich dieser Zahlen helfe dabei, einen günstigen Fondssparplan zu finden. Hinzu kämen weitere Gebühren für Depot, Ausgabe und Rücknahme. Als vergleichsweise günstig schätzt er zum Beispiel Avadis und die VZ Depotbank ein. Er verweist aber auch auf die Bank Zweiplus, die im Gegensatz zu anderen Finanzinstituten viele günstige Fremdprodukte anbiete.

Breit diversifizieren

Neben der langen Frist senkt auch eine breite Diversifikation das Verlustrisiko. Iwan Brot empfiehlt deshalb einen Fondssparplan in einen Indexfonds wie zum Beispiel dem MSCI World oder dem Swiss Performance Index (SPI), die viele verschiedene Aktientitel abbilden. In solchen Fonds fällt es kaum ins Gewicht, wenn einzelne Aktien wegen eines schlechten Geschäftsgangs an Wert verlieren. Das Verlustrisiko beschränkt sich so vor allem auf wirtschaftlich schwierige Zeiten, die vorübergehend fast alle Börsenkurse in die Tiefe ziehen.

Solche Index-Fonds – Fachleute sprechen von passiv verwalteten Exchange Traded Funds (ETF) – zeichnen sich zudem durch tiefe Gebühren aus. Hohe Gebühren schmälern Jahr für Jahr die Rendite. Aufgrund des Zinseszinseffekts führen tiefe Gebühren bei langfristigen Anlagen zu erheblichen finanziellen Vorteilen.

Iwan Brot stellt fest, dass Banken mehrheitlich aktiv verwaltete Fonds anbieten. Sie versuchten die eigenen Fonds zu verkaufen, an denen sie mit höheren Margen mehr verdienen. «Das Ziel sollte ja sein, dass das Kind von einer möglichst hohen Rendite profitiert – und nicht die Bank.» Zum Vergleich: Bei aktiv verwalteten Fonds nennt Iwan Brot eine Bandbreite der Gebühren von jährlich rund 1 bis 2 Prozent des verwalteten Vermögens. Bei ETF liege sie hingegen zwischen 0,05 und 0,5 Prozent. Es empfiehlt sich also, im Gespräch mit Bankberatern nach passiven Indexfonds und dem jährlichen Gebührentotal zu fragen. Falls ein Finanzinstitut keine Index-Fonds hat, könnte es sich lohnen, ein Konkurrenzangebot einzuholen. Beispielsweise sogenannte Roboadvisor bieten online günstige Fondssparpläne mit ETF an (lesen Sie hier mehr dazu).

Einmal eine grosse Summe schenken

Einige Grosseltern wollen ihren Enkelkindern lieber auf einen Schlag eine grössere Summe vermachen. «Ein früher Sparbeitrag an die Altersvorsorge ist das beste Geschenk, das Grosseltern heute machen können», sagt Reto Spring, Präsident des Finanzplaner-Verbands Schweiz und Partner der Beratungsfirma Academix. Denn junge Menschen müssten mehr in die Vorsorge investieren, da ihr Geld teilweise dazu verwendet werde, laufende Renten zu finanzieren. Reto Spring rechnet vor, dass dank Zinseszinseffekt ein Mehrfaches ausbezahlt werden kann: «Wer heute 10’000 Franken in günstige ETF anlegt, hat nach 60 Jahren ein zusätzliches Vorsorgekapital von 100’000 bis 300’000 Franken.» Und bei einem kürzeren Zeithorizont von vielleicht 20 Jahren lasse sich mit diesem Betrag locker ein Studium finanzieren, ergänzt er.