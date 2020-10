Thuner Wissenschaftscafé – Wie gross ist die «Macht der Zahlen»? Am 12. Oktober werden Fragen zu Statistik und Datennutzung im Wissenschaftscafé im Orell Füssli diskutiert.

Im Wissenschaftscafé in Thun diskutieren Experten über Zahlen und Statistiken. Foto: Christoph Gerber

Die Stiftung Science et Cité, die das Wissenschaftscafé in Thun durchführt, lädt am Montag, 12. Oktober, von 18.45–19.45 Uhr zum nächsten Anlass. Dieser findet im Orell Füssli, Bälliz 60, statt und dreht sich um das Thema «Die Macht der Zahlen».

«Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. – Was steckt hinter diesem Diktum?», fragen die Veranstalter in der Einladung. Weiter werden Fragen diskutiert wie: Welchen Einfluss haben Zahlenreihen auf unser Leben? Wo stecken überall statistische Daten drin? Wer darf Daten erheben und nutzen? Wie lässt sich in der digitalen Welt der Datenhandel kontrollieren?

Verschiedene Fachpersonen sind vor Ort, um mit dem Publikum zu diskutieren, es sind dies Marina Bräm, Leitung Design, Digitale Bezahlmedien, Tamedia AG; Reinhard Riedl, Professor und Co-Leiter Institut Digital Enabling, Berner Fachhochschule; Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamts für Statistik in Neuenburg und Professor für strategisches Management und Forschungsmethoden, Hochschule für Wirtschaft Zürich. Moderiert wird der Anlass vom Journalisten Toni Koller.

pd