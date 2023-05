Trend: Dinkel statt Weizen – Wie gesund sind Dinkelprodukte? Dinkelkekse, Dinkelmehl, Dinkelnudeln – nichts geht mehr ohne das trendige Getreide. Wie gut schneidet es aber im Vergleich zum klassischen Weizen ab? Kathrin Burger

Auf immer mehr Feldern wächst Dinkel. Das Korn ist gerade sehr angesagt. Dabei ist es eng mit dem Brotweizen verwandt. Foto: Imago/Rust

Der Blick in die Regale von Grossverteilern und Bäckereien offenbart es: Dinkel liegt im Trend. Dort stapeln sich Brot und Brötchen, Mehl, Körner, Flocken, Griess, Kleie, Waffeln, diverse Kekse, Pflanzendrinks und Bier aus Dinkel. Ein Blick in die Agrarstatistiken bestätigt: 2021 wurde hierzulande auf 146’400 Hektaren Getreide angebaut, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 3 Prozent entspricht. Das stärkste Wachstum gab es beim Dinkelanbau mit plus 12 Prozent, bei Hafer mit plus 7 Prozent und Weizen mit plus 5 Prozent. Das spiegelt sich im Verkauf von Mehl wider. Zwar wird immer noch am häufigsten Weizenmehl verwendet. Doch der Absatz von Dinkelmehl hat in den vier Jahren zwischen 2018 und 2021 um über 44 Prozent zugenommen.