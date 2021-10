Corona-Entscheide des Bundesrats – Wie geht es weiter mit der Zertifikatspflicht, Herr Berset?

Kontroverse um Zertifikatspflicht in Skigebieten

Die Schweizer Seilbahnen erklärten am Dienstag, die Bergbahnen hätten sich mit dem Bund und den Kantonen darauf verständigt, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen einzuführen. Das würde bedeuten, dass in Schweizer Skigebieten in der anlaufenden Wintersaison keine generelle Covid-Zertifikatspflicht gilt. «So können die Bergbahnen mit den gleichen Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr; mit Maskenobligatorium in geschlossenen Kabinen und Räumen, Abstand in Innenräumen von Gebäuden und Lüften in Kabinen», hiess es von den Seilbahnen.

Die Reaktion des Bunds fiel harsch aus. Die Ankündigung komme zu früh, konterte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG. Der Bundesrat werde über eine Zertifikatspflicht entscheiden, nicht die Bergbahnen. «Jetzt zu sagen, dass das so sein wird, finde ich ein bisschen vermessen», sagte Mathys in Bern. Wann der Bund eine Entscheidung fällen wird, liess er offen. «Wir werden sehen, wie die Situation zu gegebener Zeit ist.»

Am Abend präzisierte Hans Wicki, Präsident der Seilbahnen Schweiz: Die Aussage der Seilbahnbetreiber beziehe sich einzig auf den aktuellen Stand. «Wir haben nie gesagt, es gibt kein Zertifikat.»

Lediglich momentan sei eine Zertifikatspflicht kein Thema. Das gelte für die Skigebiete, die bereits jetzt in die Wintersaison gestartet sind. Eine Aussage von Seilbahnen Schweiz für die gesamte Wintersaison gebe es nicht. «Es kann durchaus sein, dass die Zahlen im Dezember und Januar wieder anziehen und ich weiss nicht, wie der Bundesrat dann reagiert», sagt Wicki.

Andere Wintersportländer wie Österreich und Italien haben bereits angekündigt, im kommenden Winter nur Gästen mit einem 3-G-Nachweis Zutritt zu gewähren.

Doch unabhängig davon, wie die Entscheidung für die Schweizer Skigebiete ausfällt, hat mindestens ein Schweizer Skigebiet bereits eine Zertifikatspflicht für die Wintersaison angekündigt: Die Fideriser Heuberge im Kanton Graubünden verlangen für alle Aktivitäten und Betriebe im gesamten Skigebiet ein Zertifikat. Damit erhalten dort nur Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Coronavirus Getestete Einlass. (SDA/ag)

