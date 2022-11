Hotline mit Livechat – Wie geht erben heute? Unser Expertin beantwortete Ihre Fragen Im Erbrecht ist vieles im Umbruch: Die Berner Notarin Simone Mülchi beantwortet am kommenden Mittwoch Ihre Fragen von 17.30 bis 18.15 Uhr live. Rahel Guggisberg

Die Redaktorin Rahel Guggisberg (links) wird der Notarin Simone Mülchi (rechts) im Videochat Fragen zum Erbrecht stellen. Fotos: zvg

Die Rechtshotline ist bei unseren Leserinnen und Lesern eine beliebte Dienstleistung. Jetzt gibts eine digitale Form dieses Formats: Simone Mülchi, die Präsidentin des Verbands bernischer Notare, beantwortet am Mittwochabend in einem Videochat von 17.30 bis 18.15 Uhr Fragen rund ums Erbrecht. In diesem Rechtsgebiet kommt es Anfang 2023 zu wichtigen Änderungen. So wird das Enterben einfacher.

Moderiert wird der Livestream von der Redaktorin Rahel Guggisberg. Fragen können ab sofort im untenstehenden Feld eingegeben werden. Die Notarin wird sie in anonymisierter Form beantworten.

Die Antworten zu den spannendesten Fragen aus dem Videochat werden zudem nächste Woche online sowie in den jeweiligen Printausgaben veröffentlicht.

Die Redaktion organisiert diese Hotline in Zusammenarbeit mit dem Verband bernischer Notare.





Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

