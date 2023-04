«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie gefährlich ist Tiktok für die Schweiz? Die USA wollen die Videoplattform verbieten. Auch die EU erwägt ein Verbot. Nicht so in der Schweiz – hier startet das Netzwerk uneingeschränkt eine neue Werbeoffensive. Edith Hollenstein als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Ob Tanz-Trends, Reise-Vlogs, Koch-Videos oder Buchbesprechungen – auf Tiktok scrollen sich täglich eine Milliarde Menschen durch Videos jedes Genres. Die Plattform ist bekannt für einen nie endenden Strom an kurzen Videos und einen stark personalisierten Feed. Innert weniger Jahren ist Tiktok zu einer der beliebtesten Social-Media-Apps gewachsen.

Doch nun kommt die Plattform in mehreren Ländern unter Druck. Weil Tiktok der chinesische Firma ByteDance gehört, prüft die US-Regierung ein landesweites Verbot. Tiktok wird vorgeworfen, es sei ein Vehikel für chinesische Spionage und fördere Gewalt. Nach der Diskussion in den USA mussten auch in der EU Regierungsmitglieder und Beamte die App von ihren Arbeitsgeräten löschen. In der Schweiz hingegen wartet man ab.

Hierzulande startet Tiktok momentan eine neue Werbeoffensive. Die Behörden sind zurückhaltend, was eine Einschränkung angeht. Wie kommt es dazu? Was macht die Plattform so erfolgreich? Und ist Tiktok tatsächlich eine Gefahr für die Nutzer und Nutzerinnen? Diese Fragen beantwortet Wirtschaftsredaktorin Edith Hollenstein in einer neuen Folge «Apropos», des täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.