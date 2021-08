Velofahrer fährt Fussgänger um – Wie gefährlich ist die Schauplatzgasse? Nach einem schweren Unfall in der Berner Schauplatzgasse kommt Kritik an der dortigen Verkehrsführung auf. Die Stadt sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Michael Bucher

Der Einbahnverkehr in der Schauplatzgasse gilt nicht für Velofahrer, wie ein Schild am bahnhofseitigen Ende der Strasse anzeigt. Foto: Christian Pfander

In der Schauplatzgasse in Berns Zentrum herrscht in der Regel ein emsiges Treiben. Etliche Passantinnen und Passanten queren die Strasse, Gewerbetreibende lenken ihre Lieferwagen durch die Gasse, der 10er-Bus nach Köniz fährt hier durch, und auch die Velofahrenden nutzen die Gasse, die von der Rückseite des Loebegge zum Bundesplatz führt. Noch unübersichtlicher wird die Situation dadurch, dass Velos in beide Richtungen fahren dürfen, während für den Rest Einbahnverkehr gilt.

Augen auf! ist in der Gasse folglich die Devise. Dass es gefährlich werden kann, zeigte vor rund zwei Wochen ein Unfall. Auf der Höhe der Storchenbäckerei prallten ein Fussgänger und ein Velofahrer zusammen, der Fussgänger wurde dabei schwer verletzt. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um René Nobs, wie diese Zeitung in Erfahrung bringen konnte. Der 72-jährige Rentner aus Zollikofen trug schwere Kopfverletzungen sowie diverse Blutergüsse an den Beinen davon. Zehn Tage verbrachte er im Spital. Seit letzter Woche ist er wieder zu Hause, wie er am Telefon sagt.