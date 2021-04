Kolumne Bern & so – Wie früecher Frühlingserwachen: Das gute alte Leben kehrt zurück. Martin Burkhalter

Ahhh! Frühling!, denke ich. Das Leben kehrt zurück, wie schön. Ich schaue nach unten, um zu kontrollieren, dass ich die Abstandslinie nicht übertrete. Ich habe da so einen Tick. Wenn es schon Markierungen gibt am Boden, stehe ich gerne präzise an.

Ich betrachte also meine Schuhspitzen, denke über Hoffnung und Lebensfreude nach, dann höre ich hinter mir eine dumpfe, aber deshalb nicht weniger krächzende Stimme:

«Im Denner wär z Bier günstiger. Viu günstiger.» Ich drehe mich um. Die Frau trägt eine weisse FFP2-Maske und eine grosse, dunkle Sonnenbrille. «Mir mache das us Solidarität zur Beiz», sagt der Mann, der neben ihr steht. Seine grosse Nase lugt über eine blaue OP-Maske hinaus.

An der Sonne ist es richtiggehend heiss. Die Schlange vor dem Take-away-Fenster der Bar ist lang. Es dauert knappe zehn Minuten, bis man zu seinem Getränk kommt.

«Sächs Franke fürnes Bier im Plastikbächer. Das isch eigentlich verruckt», sagt ein Mann mit Jeansjacke in der Schlange vor mir zu seinem Kumpel. Die Maske baumelt an seinem rechten Ohr. Er raucht eine Zigarette. Dazwischen hustet er schleimig. Ich bin froh, hinter ihm zustehen.

Um uns herum stehen die Leute ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt in der Sonne. In den Händen halten sie verschiedenförmige Plastikbecher. Man möchte ihnen einen Stuhl anbieten. Noch drei weisse Abstandslinien sind es, bis ich meine Bestellung aufgeben kann. Irgendwo in der Ferne höre ich das Wort «gesunder Menschenverstand».

Unweit von mir steht ein drahtiger Mann mit Glatze. Er sagt zu seiner Freundin in weissen Leggins: «Jetzt sind dann die Alten geimpft und dürfen sich im Sommer wieder an die Mittelmeerstrände legen, während wir den Sommer über hier ausharren müssen. Jetzt Mal ehrlich: Ist das fair?»

Weit hinter mir höre ich: «Hesch ghört? Sie stöh scho wieder am Gotthard.»

Der Mann vor mir kommt jetzt ans Bestellen. Die Verkäuferin weist ihn darauf hin, dass er doch bitte die Maske richtig anziehen solle. Er tut es, ohne sich zu entschuldigen.

«Daheim ufem Balkon müesste mir nid astah», sagt wieder die Frau hinter mir. «Das isch ja wie im Summer bir Gelateria.» Der Mann seufzt und ich denke mir: Scho fasch wieder wie früecher.

Fehler gefunden?Jetzt melden.