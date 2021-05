Angebot in Zweisimmen – Wie Freiwillige lernen, Sterbende zu begleiten Menschen im Sterbeprozess zu begleiten, ist ein wachsendes Bedürfnis. Auch zur Entlastung der Angehörigen. Erstmals werden hierzu Lehrgänge in Zweisimmen durchgeführt. Hans Peter Roth

Menschen im Sterbeprozess begleiten: Auf diese anspruchsvolle Aufgabe bereiten Lehrgänge des SRK Interessierte neu auch in Zweisimmen vor. Symbolfoto: PD

Der Tod. Er ist allgegenwärtig. Nichts ist ab unserem ersten Lebenstag so sicher wie die Tatsache, dass wir sterben werden. Und doch wird in unserer Gesellschaft kaum etwas so sehr verdrängt wie dies. «Selbst manche Sterbende verdrängen den Tod fast bis zum letzten Atemzug», sagt Corinne Saurer. «Obwohl alle um sie herum realisieren, dass sie im Sterben liegen.» Sie ist Mitarbeitende des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Bern, Region Berner Oberland.

«Die letzten Tage des Lebens sind kostbar. Oft erinnern sich Hinterbliebene noch lange im Detail daran.» Corinne Saurer, Schweizerisches Rotes Kreuz