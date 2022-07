Missstände in Schweizer Spitälern – Wie Frauen bei der Geburt Gewalt erfahren Im Kreisssaal werden Frauen oft zu Gebärmaschinen, auf die keine Rücksicht genommen werden muss. Die Logik: Hauptsache, das Kind kommt raus – sonst rechnet es sich nicht. Svenja Beller (Das Magazin)

Wird zum Glück immer seltener eingesetzt: Die Geburtszange. Foto: Anja Wille Schori

Warnhinweis: Wenn Sie ein Kind erwarten oder dies für die Zukunft planen, dann kann dieser Artikel verstörend auf Sie wirken. Im Folgenden werden Szenen psychischer und physischer Gewalt bei der Geburt geschildert. Angesprochen sind aber nicht nur Gebärfähige, sondern auch ihre Partnerinnen und Partner, denn auch Gewalt zu bezeugen kann belastend sein. Ziel dieses Artikels ist nicht, Ihnen Angst zu machen. Ziel ist es, dass Ihnen solche Erfahrungen erspart bleiben. Sollten Sie schon Gewalt bei der Geburt erfahren haben, so kann dieser Artikel ein nicht verarbeitetes Trauma wachrufen. Und zuletzt ein Hinweis an all jene, die sich angesprochen fühlen: Bei einer Geburt waren Sie in jedem Fall dabei – bei Ihrer eigenen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die abgelaufen ist?