Vor dem Saisonauftakt – Wie formuliert YB das Meisterziel immer wieder neu? Die Young Boys müssen wieder Meister werden. Auf dem Weg zum fünften Titel in Serie gilt es für sie auch, der eigenen Genügsamkeit Herr zu werden. Moritz Marthaler

Einverstanden, aber nie zufrieden: YB-Trainer David Wagner. Foto: Raphael Moser

Es gab eine Zeit, in der man auf das Saisonziel der Young Boys noch so richtig gespannt sein konnte. Es war im Sommer 2017, als YB zuletzt nicht als Meister in eine Spielzeit stieg: Der Branchenprimus hiess damals noch FC Basel, in den Sommermonaten klangen aus Bern traditionell bescheidene Voten an. Christoph Spycher etwa sagte: «Wir beobachten die Konkurrenz und sehen, was sie zulässt.»

Heute ist eine andere Zeit. Vier Meistertitel später ist Spycher noch immer YB-Sportchef, aber der Club agiert aus der Warte des Seriensiegers und kennt vor der Saison vor allem auch Gefahr durch die eigene Genügsamkeit. Es gilt, den Titel jedes Jahr aufs Neue wieder als Ziel zu formulieren – in möglichst wettbewerbsverträglicher und motivierender Art. «Eine Saison wie die letzte wird es ganz bestimmt nicht wieder geben», sagt Spycher. Es ist keine allzu kühne These, 31 Punkte Vorsprung sind ein Meilenstein, wie ihn die Young Boys kaum noch einmal setzen dürften. Auch wenn sie bereits 2019 auf eine Spielzeit der Superlative reagierten, nach 20 Punkten immerhin 8 Zähler zwischen sich und die Konkurrenz brachten.