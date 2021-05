Kommentar zur nervigen Dauerbeschallung – Wie Fitnessstudios ihre Gäste quälen In allen Gyms läuft laute Musik – obwohl alle Besucher mit Kopfhörern ihren eigenen Soundtrack hören. Über eine Idiotie unserer Zeit. Meinung Andreas Kunz

Da findet sie es noch lustig – bald hört sie nur noch die Beats von DJ Coolio hinter der Theke: Frau im Fitnesstraining. Foto: Getty Images

Der Vorteil an einem Besuch im Fitnesscenter ist, dass man gesünder, kräftiger und ausgeglichener wird. Der Nachteil ist, dass man unfreiwillig zum Experten in Euro-Dance, Balkan-Beats und Happy-House verkommt, diese schreckliche Bumbum-Musik – ganz egal, ob man im Activ Fitness der Migros oder im teuren Luxus-Club trainiert.

Das Verrückte dabei ist, dass kein Gast den Lärm hören will – alle tragen ausnahmslos Kopfhörer –, die Angestellten der Studios sich aber aufführen, als wären sie DJ Coolio.

Wer besagte Einrichtungen nicht kennt, kann es sich so vorstellen: Männer und Frauen unterschiedlichster Form und Aufmachung absolvieren ihr Training an diversen Geräten und versuchen sich von der drögen Plackerei abzulenken, indem sie mittels der neuesten Dolby-Surround-Anti-Noise-Ear-Plugs in ihre eigene Welt abtauchen, in der wahlweise die individuell bevorzugte Musik, ein Hörbuch oder ein Podcast mit einem spannenden Gespräch läuft. Ziel ist es, eine Art meditativen Zustand zu erreichen, der naturgemäss seinen Höhepunkt erreicht, wenn körperliche Erschöpfung und Hörgenuss am grössten sind.