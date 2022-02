Neuer Anlauf in Amerika – Wie finden Sie Shaqiris Wechsel in die USA? Xherdan Shaqiri versucht sein Glück ab sofort bei Chicago Fire in der Major League Soccer. Blüht er dort nochmals auf? Herbie Egli

Xherdan Shaqiri in seinem neuen Dress und dem Clubschal. Foto: Chicago Fire/Georgios Kefalas (Keystone)

Bei Lyon funktionierte es nicht. Nach einem knappen halben Jahr hat Xherdan Shaqiri das Arbeitsverhältnis mit den Franzosen aufgelöst und schliesst sich Chicago Fire an. Sportlich gesehen ist das ein Abstieg. Der Schweizer Mittelfeldspieler wird sich in der Major League Soccer aber wohl besser entfalten können, als er das in Europa bei diversen Topclubs konnte. Oder eben nicht, weil er oft Ersatz war.

Abo Shaqiri wechselt nach Chicago Ein Abstieg – dafür wird er jetzt wieder auf Händen getragen Vorgestellt wurde Shaqiri von seinem neuen Verein am Mittwochabend in den sozialen Medien mit einem Video. Einige seiner schönsten Tore kommen darin vor und für den Club wird er vom «Alpen-Messi» zum «Lake-Michigan-Messi». An diesem Gewässer liegt Chicago.

Shaqiri hat nun zweieinhalb Wochen Zeit, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Am 27. Februar startet die Saison mit dem Auswärtsspiel beim Beckham-Verein Inter Miami. Das erste Heimspiel ist eine Woche später gegen Orlando City.

Verstehen Sie Shaqiris Wechsel in die USA? Aber sicher. Etwas Neues probieren ist immer gut. Nicht wirklich. Er hätte sich in einer europäischen Topliga einen anderen Verein suchen sollen. Kein Verständnis. Er hätte auch zurück zum FC Basel gehen können. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.